جهاز جديد يجمع بين نتفليكس و ديزنى بلس و أمازون و HBO.. تعرف عليه

إذا كنت أحد المشتركين في أكثر من خدمة لمشاهدة الأفلام والمسلسلات وبرامج البث الترفيهي التى تقدمها خدمات Netflix وDisney Plus وAmazon Prime وHulu، وتعانى عند التغيير ما بين التطبيقات.



فجهاز "Dabby" الحديث يسعى إلى إنهاء هذه المشكلة، حيث يقوم الجهاز بإنهاء حاجة المستخدمين للتبديل بين كل تطبيق خدمة بث عبر إنشاء محرك بحث مستند إلى الذكاء الاصطناعي لتليفزيونك.



ويقوم Dabby الذى يشبه جهاز التابلت إلى حد كبير بالاقتران مع التليفزيون أو حتى الكمبيوتر، ويسمح لك باستخدام الأوامر الصوتية للبحث ليس فقط عن كل خدمة بث مدفوعة، بل أيضًا عن المواقع المجانية والوسائط الاجتماعية.



ويمكن لـ Dabby تشغيل أي شيء مثل Apple TV، وحتى خدمات البث أو الفيديو أو حتى منصات الوسائط اجتماعية بما في ذلك Netflix وHulu وHBOGo وYouTube وTikTok وTwitch وSpotify وVimeo بالإضافة إلى العديد من التطبيقات والخدمات الأخرى.



وكان استطلاع قد أجرته شركة Deloitte في مارس العام الماضى، وجد أن 47% من المستخدمين لأكثر من خدمة بث يشعرون بالإحباط إزاء العدد المتزايد من الاشتراكات والخدمات المطلوبة لمشاهدة العروض التي يريدونها.



كما وجد الاستطلاع أن الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات المختلفة يشكل أكبر إحباط لدى الأشخاص المستخدمين لاكثر من خدمة بث.

