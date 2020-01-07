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منوعات

جنون السيلفي.. سيدة تفقد ذراعها بسبب صورة مع نمر

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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هدير علاء
انتهت محاولة سيدة في الثلاثين من عمرها التقاط صورة "سيلفي" مع نمر أثناء زيارتها لحديقة حيوان بشكل مأساوي بالنسبة إليها بعد أن تجاوزت خط الأمان، حيث أصبح من الممكن أن تفقد ذراعها نتيجة لهذه الخطوة التي أقدمت عليها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن النمر تمكن من مهاجمة هذه السيدة "نويمي فراجوزا"، وهي من ولاية "بويبلا" المكسيكية، أمام الزوار الذين أصيبوا بحالة صدمة جراء ذلك.

وأضافت أن ذلك الحادث قد وقع في حديقة حيوانات بمدينة "كوردوبا" في المكسيك، بعد أن اقتربت "فراجوزا" أكثر من اللازم من قفص النمر من أجل التقاط "السيلفي".

وقال "جونزالو دياز"، الممثل القانوني لحديقة الحيوانات التي شهدت الواقعة إن الضحية عبرت خط الأمان كي تقترب من النمر، ونتيجة لذلك فقد أصابها في ذراعها وخدش وجهها، مؤكدًا أن قواعد حديقة الحيوان تمنع الزوار من وضع أيديهم داخل الأقفاص من أجل لمس أو إطعام الحيوانات.

وجاء في تقارير وسائل إعلام محلية أن الضحية قد تفقد ذراعها جراء هذه الواقعة؛ وكذلك أشارت التقارير إلى أن زوار الحديقة الذين شهدوا ما حدث تمكنوا من سحب الضحية بعيدًا عن قفص النمر بعد أن هاجمها، ونُقلت في أعقاب ذلك إلى المستشفى، وقيل إن حالتها خطيرة.

الجدير بالذكر أن إدارة الحديقة وافقت على دفع نفقات علاج هذه السيدة.
جنون السيلفي.. سيدة تفقد ذراعها بسبب صورة مع نمر
جنون السيلفي.. سيدة تفقد ذراعها بسبب صورة مع نمر
جنون السيلفي.. سيدة تفقد ذراعها بسبب صورة مع نمر
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