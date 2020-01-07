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محافظات

محافظ بني سويف: أسعد أوقات حياتي أثناء وجودي بين الأطفال أمل المستقبل

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:10 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف : أنا في قمة السعادة وأنا بين أطفالنا، أطفال مصر، وأحسن بداية لليوم البداية بيهم ،كفاية علينا الابتسامة الحلوة منهم، وفرحتهم بالعيد اللي هو عيد لكل المصريين، احنا أعيادنا كلها، أعياد لمصر، فرحتنا واحدة، ونسيجنا الوطني واحد، وهدفنا واحد، وطول مااحنا مع بعض محدش من أهل الشر يقدر علينا، ومصر ديما بإذن الله في تقدم ورخاء على ايد ابناء مصر جميعا.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم" لدار أيتام صديقات الكتاب المقدس بجوار كنيسة الأروام بمدينة بني سويف لتهنئة الاطفال بعيد الميلاد المجيد، حيث داعبهم وصافحهم، واستمع لأغانيهم الوطنية والمبهجة بالمناسبة السعيدة، مثنيا على أدائهم المتميز، ومحفزا ومشجعا لهم بكلمات رقيقة وأبوية ، ووزع عليهم العيديات والهدايا.

وسادت روح البهجة بالمكان، حيث تعالت أصوات الضحكات من جانب الأطفال، واكتست وجوه مسؤولي الدار بابتسامة معبرة عن السعادة، الذين أعربوا عن أهمية هذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها لدار أيتام في عيد الميلاد المجيد، معربين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مؤكدين على أن هذه الزيارة تعبير حقيقي عن مصر الجديدة.

وخلال الزيارة حرص على تفقد مكونات الدار التي تتكون من طابقين تشمل غرف إقامة للأطفال الأيتام وحديقة وقاعة اجتماعات ومطبخ لتقديم الوجبات لنزلاء الدار من الأطفال الأيتام من البنات والبالغ عددهن 23 فتاة من سن 6 إلى 14 سنة.

شهدت الزيارة حضور كل من :إحسان أحمد أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب وجيه عبد الرازق رئيس المدينة ، توني عثمان مدير العلاقات الخارجية بشركة تيتان للأسمنت ، ومسؤولى الدار.
محافظ بني سويف: أسعد أوقات حياتي أثناء وجودي بين الأطفال أمل المستقبل
محافظ بني سويف: أسعد أوقات حياتي أثناء وجودي بين الأطفال أمل المستقبل
محافظ بني سويف: أسعد أوقات حياتي أثناء وجودي بين الأطفال أمل المستقبل
محافظ بني سويف: أسعد أوقات حياتي أثناء وجودي بين الأطفال أمل المستقبل
محافظ بني سويف: أسعد أوقات حياتي أثناء وجودي بين الأطفال أمل المستقبل
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