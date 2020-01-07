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فن

وائل عبدالله بين مونتاج المأذون وتصوير يوم ١٣

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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ِشيرى نبيل
يقوم حاليا المنتج وائل عبدالله بمتابعة مراحل المونتاج لفيلم " البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم "كريم عبدالعزيز " حيث تم الانتهاء من تصويره منذ فترة قليلة ومن المقرر عرضه في موسم عيد الفطر 2020.

‎إلى جانب ذلك يقوم " عبدالله " بإخراج فيلمه " يوم ١٣" بالتزامن مع متابعة مراحل المونتاج ل "كريم عبدالعزيز "، و يعد فيلم "يوم ١٣ " التجربة الأولى في تاريخ السينما العربية المجهزة بتقنية ال 3D، والتي تعد طفرة جديدة في السوق السينمائي حيث ينقل السينما المصرية إلي العالمية من حيث التقنيات في الصورة والصوت.

‎‏‎تقنية " ثري دي " هي تلك التقنية التي تقوم بعرض الصور والفيديوهات بشكل يبدو كأنه طبيعي بحيث تتضمن الصورة أبعاد العمق والعرض والارتفاع.

‎الفيلم يصنف من أفلام الرعب والإثارة والتشويق وتدور أحداثه بشكل يحبس الأنفاس طوال المشاهدة.

‎جدير بالذكر، أنه خلال عام 2019 حقق الفنان كريم عبدالعزيز نجاحات سينمائية وخاصة مع عودته للكوميديا مرة أخرى مع المنتج وائل عبدالله من خلال فيلم "نادي الرجال السري" والذي حقق إيرادات وصلت لـ ٦٠ مليون جنيه، وتلاه في إيراداته في نفس العام بفيلم "الفيل الأزرق" بـ 98 مليون جنيه، ليصبح النجم الأعلى في تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ السينما".

‎فيلم نادي الرجال السري بطولة كريم عبد العزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، ونسرين طافش، وهو من تأليف أيمن الوتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض للمنتجين لؤي عبد الله ووائل عبد الله. تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.

‎‏‎"البعض لا يذهب للمأذون مرتين " بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني و بيومي فؤاد و محمد ثروت و مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة " أوسكار للتوزيع ودور العرض " للمنتجين لؤي عبد الله ووائل عبدالله.
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