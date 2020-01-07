الجوازات: تيسير الإجراءات على المواطنين للحصول على الخدمات الشرطية

قامت الإدارة العامة لـ"تصاريح العمل، جوازات السفر والهجرة" باتخاذ بعض الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارتين بالمحافظات المختلفة، والتأكد من حصولهم على مختلف الخدمات الشرطية للمواطنين بسهولة ويسر، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإعاقة.





وقامت أقسام الإدارة العامة لتصاريح العمل المختلفة باستقبال عدد من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم لاستخراج التصاريح الخاصة بهم.





وفى سياق متصل استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عددًا من المواطنين بكافة فروعها الجغرافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج جوازات السفر فى سهولة ويسر خاصة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة.



