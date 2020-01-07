AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الجوازات: تيسير الإجراءات على المواطنين للحصول على الخدمات الشرطية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:14 م
صورة أرشيفية - الجوازات
صورة أرشيفية - الجوازات
Advertisements
مصطفى الرماح - اسلام مقلد
قامت الإدارة العامة لـ"تصاريح العمل، جوازات السفر والهجرة" باتخاذ بعض الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارتين بالمحافظات المختلفة، والتأكد من حصولهم على مختلف الخدمات الشرطية للمواطنين بسهولة ويسر، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإعاقة.

وقامت أقسام الإدارة العامة لتصاريح العمل المختلفة باستقبال عدد من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم لاستخراج التصاريح الخاصة بهم.

وفى سياق متصل استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عددًا من المواطنين بكافة فروعها الجغرافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج جوازات السفر فى سهولة ويسر خاصة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة.

وأكدت الوزارة، استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجوازات تقدم تسهيلات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

تصاريح العمل تتخذ إجراءات للتسهيل على الحالات المرضية

شاهد .. التسهيل على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالجوازات

إدارات تصاريح العمل والجوازات والهجرة تواصل التيسير على المواطنين

اخبار وزارة الداخلية اليوم .. ضبط 30 ألف قرص مخدر.. إدارات تصاريح العمل والجوازات والهجرة تواصل التيسير على المواطنين.. مديريات الأمن تشارك في المرحلة العاشرة من مبادرة كلنا واحد

الجوازات والهجرة: التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين على الخدمات والمستندات الشرطية

ترشيحاتنا

طائرة خاصة | محاولات أخيرة لإقناع محمد صلاح بحضور حفل أفضل لاعب أفريقي

حسن الرداد: إيمى سمير غانم ابنتي الثالثة..فيديو

هجوم انتقامي.. تحذير أمريكي يكشف مكان ضربة إيران القادمة

قتلى وجرحى خلال تدافع بجنازة قاسم سليمانى

بعد تراجع الدولار .. تعرف على أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور

عزاء زوجة ابن نادية لطفي.. اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

شاهد.. هجوم خنزير مسعور على عمال محطة وقود

ثعبان يتسلل إلى مرحاض منزل ويروع مالكه المسن.. شاهد ماذا حدث