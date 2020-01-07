شوشة لـ أقباط شمال سيناء: الجميع يد واحدة فى مواجهة التحديات

قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ووفد مرافق له بزيارة إلى مطرانية الإخوة المسيحيين فى ضاحية السلام بالعريش لتهنئتهم بعيد الميلاد ، حيث كان فى استقبالهم الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي.





وأكد المحافظ، على تهنئته لجميع المسيحيين المقيمين على أرض شمال سيناء، وخاصة الذين أجبرتهم الظروف إلى الانتقال لبعض المحافظات الأخرى، مشيرا الى عودة نسبة كبيرة منهم الى أرض سيناء مرة أخرى لشعورهم بدفء ومحبة أهالى سيناء لهم.





وأشار المحافظ، إلى ضرورة أن الجميع يدا واحدة فى مواجهة التحديات كمال قال السيد الرئيس بالأمس .. فلن يستطع شىء أو قوة التأثير علينا بفضل وحدتنا وتمسكنا كمسلمين ومسيحيين.





ونقل المحافظ الى الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية والاخوة المسيحيين، تحيات الرئيس السيسي الذى يحمل معزة خاصة لكل أهالى سيناء وخاصة شمال سيناء.





كما قدم الشكر والتحية لرجال قواتنا المسلحة والشرطة الذين يتحملوا كافة الظروف من أجل حماية أمننا القومى وأمن المواطنين على أرض سيناء معربا عن أمله أن يكون احتفالنا فى العام القادم بعد القضاء على الإرهاب لأن العناصر الشاردة على وشك الانتهاء بفضل يقظة قواتنا ولم يستطيعوا إفساد فرحتنا بعيد الميلاد .





وأشار المحافظ الى تهنئة السيد الرئيس ومشاركته فى احتفالات عيد الميلاد فى العاصمة الإدارية الجديدة كتأكيد من الرئيس على تحقيق آمال الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه دون تفرقة.





ومن جانبه أكد الدكتور أمين عبد الواجد أمين وكيل وزارة الأوقاف على تهنئة الاخوة المسيحيين وتقل تهنئة الدكتور وزير الأوقاف والإمام الأكبر لهم، مشيرا الى أن القرآن الكريم احتفى بسيدنا عيسى والسيدة مريم وحض على المودة والعلاقات الطيبة بين المسلمين والمسيحيين ، وأن هذا يتمثل فى دوام الود والمحبة بينهم وتهنئتهم بكافة المناسبات الدينية .





وأعلن أن الإخوة المسيحيين شركاء فى الوطن لهم ما لنا وعليهم ما علينا ويجب أن نكون على قلب رجل واحد.





وأضاف محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء أن الرحمة والمودة والمحبة أوصت بها جميع الأديان فنحن شعب واحد ونعيش على أرض واحدة ونأكل من معين واحد ، ولن يستطيع المتطرفون النيل منا أو التفرقة بيننا.



