بمشاركة وزير الأوقاف.. رابطة العالم الإسلامي يدين التصعيد التركي وتدخله فى الشأن الليبي

أدان المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، فى اجتماعه اليوم بمكة المكرمة فى دورته الرابعة والأربعين بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالإجماع، التصعيد التركي وتدخله فى الشأن الليبي.



كما أدان بشدة إقرار البرلمان التركي للتدخل العسكري في ليبيا، وطالب المجتمع الدولي بلجم هذا التصعيد التركي وتدخله السافر فى الشأن الليبي.



من جانبه أشاد وزير الأوقاف في كلمته التي ألقاها في الجلسة الرئيسية للاجتماع بالقرار وتبني المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي له بالإجماع، نظرًا لتداعيات هذا التدخل التركي السافر على القضية الليبية وعلى أمن واستقرار المنطقة وعلى الأمن والسلام العالمي.



من جهته أكد الدكتور محمد عبد الكريم العيسي أمين عام رابطة العالم الإسلامي أكثر من مرة أهمية هذا القرار وتركيز مجلس الرابطة عليه باعتباره من أهم المستجدات المعروضة على جدول أعمال المجلس.