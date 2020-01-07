AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بمشاركة وزير الأوقاف.. رابطة العالم الإسلامي يدين التصعيد التركي وتدخله فى الشأن الليبي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:38 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أدان المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، فى اجتماعه اليوم بمكة المكرمة فى دورته الرابعة والأربعين بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالإجماع، التصعيد التركي وتدخله فى الشأن الليبي.

كما أدان بشدة إقرار البرلمان التركي للتدخل العسكري في ليبيا، وطالب المجتمع الدولي بلجم هذا التصعيد التركي وتدخله السافر فى الشأن الليبي.

من جانبه أشاد وزير الأوقاف في كلمته التي ألقاها في الجلسة الرئيسية للاجتماع بالقرار وتبني المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي له بالإجماع، نظرًا لتداعيات هذا التدخل التركي السافر على القضية الليبية وعلى أمن واستقرار المنطقة وعلى الأمن والسلام العالمي.

من جهته أكد الدكتور محمد عبد الكريم العيسي أمين عام رابطة العالم الإسلامي أكثر من مرة أهمية هذا القرار وتركيز مجلس الرابطة عليه باعتباره من أهم المستجدات المعروضة على جدول أعمال المجلس.
Advertisements

ترشيحاتنا

ننتظر ساعة الصفر| قائد الحرس الثوري الإيراني: الأوامر صدرت للانتقام لـ قاسم سليماني

أول رد من محامي نانسي عجرم على عائلة الشاب السوري القتيل

كوب بعد كل وجبة.. مشروب سحري للتخلص من الكحة نهائيًا

بعد تخفيضها 50 ألف جنيه.. قائمة أسعار سينوفا senova اليوم في مصر

بعد تراجع الدولار .. تعرف على أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور

مقترح برلماني بإعادة بناء كوبري أبو العلا: يعمل على الجذب السياحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون السيلفي.. سيدة تفقد ذراعها بسبب صورة مع نمر

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

شاهد.. هجوم خنزير مسعور على عمال محطة وقود