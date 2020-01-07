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شركة إجابات: الإنجازات الحالية في "مصر الجديدة" جزء من مشروعات البنية التحتية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:35 م
المدير التنفيذي لشركة
المدير التنفيذي لشركة اجابات
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نورهان رأفت
قال محمد أحمد، المدير التنفيذي لشركة اجابات لاستطلاعات الراي: إنه من ضمن إنجازات المرحلة الحالية القضاء على الطائفية، موضحا أن ذلك تجلى خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكنيسة أمس، ومظاهر الاحتفال الجميلة التي سادت الأجواء.

وأضاف محمد أحمد خلال حواره لبرنامج" صباحك مصري" الذي يذاع على شاشة "ام بي سي مصر"، أن تاريخ مصر وحضارتها اكبر دليل على الوحدة واللحمة الوطنية منذ القدم.

وأشار محمد أحمد، إلي أن احتفال عيد الميلاد أمس هو أول احتفال في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا ان من اعظم انجازات البنية التحتية بناء المسجد والكنيسة في العاصمة الادراية.

وأوضح محمد أحمد ، أن من ضمن الانجازات أيضا قوانين بناء المساجد والكنائس ومرونتها، وهي من ضمن الأسباب التي تشعر المواطن بالأمان والاستقرار.

واشاد محمد احمد بالانجازات العظيمة حاليا في منطقة مصر الجديدة ، والتي ستسهم التخفيف من حدة الزحام بشكل كبير ، موضحا أنها ستربط هذه المنطقة بالعاصمة الإدارية وغيرها .

ولفت محمد أحمد، إلي أن رفع الحد الادنى للأجور من ضمن اللفتات الجيدة لتحسين أحوال البنية التحتية، موضحا أن المواطنين بدأوا في ملاحظة انخفاض الأسعار بشكل كبير.
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