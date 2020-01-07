ابن الإمارات الأكثر تأثيرًا.. الظنحانى يُتوج بلقب «أفضل شخصية إبداعية مؤثرة»

نال خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، لقب «أفضل شخصية إبداعية مؤثرة» لعام 2019 ضمن قائمة الـ100 الأكثر تأثيرًا على مستوى الوطن العربي والعالم، والتي تصدرها أكاديمية النيل للعلوم والتنمية البشرية والبحث العلمي، ورابطة إبداع العالم العربي والمهجر بباريس، والمركز الدولي للترجمة والتدريبات التابع لمنظمة الأمم المتحدة.



ويأتي تكريم الظنحاني من مجموعة المؤسسات العربية والدولية، تقديرًا لدوره في مد جسور التواصل بين الثقافات، ونشر الثقافة العربية حول العالم، وإبراز الوجه المشرق للحضارة العربية، وخاصة دولة الإمارات التي تحمل مشعل الثقافة العربية. وأعرب الظنحاني، عن سعادته بهذا التكريم الذي أهداه للإمارات قيادة وشعبًا.



وقبل شهر، توّجت مؤسسة مولاي الشريف للتراث والثقافة في المملكة المغربية الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بدرع بلقب أفضل شخصية الإنسانية لعام 2019، وذلك لما يبذله من جهود وأنشطه تتعلق بالعمل الإنساني ونشر روح التسامح والعدالة والسلام؛ على هامش انعقاد فعاليات الدورة الـرابعة لمهرجان مراكش تبادل الثقافات، الذي نظمته بمدينة مراكش خلال الفترة من 25 حتى 27 الشهر الجاري.