مستشار المفتي: أوضاع الجاليات المسلمة بالخارج تتصدر اهتمامات الأمانة العامة للإفتاء

قال الدكتور إبراهيم نجم – مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم-، إن الأمانة شرعت في الإعداد لإنشاء مكاتب تمثيلية تكون فروعًا لمقرها في القاهرة ويكون واجبها العمل على تطوير مجال الإفتاء تنظيرًا وتطبيقًا والإسهام في نشر رسالة الأمانة العامة وأهدافها، وكذلك متابعة كافة ما تقوم به ويصدر عنها من مشروعات ومبادرات لخدمة العالم الإسلامي.



وأوضح الدكتور نجم أن أوضاع الجاليات المسلمة في الخارج باتت تمثل محور اهتمام متزايد للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لما تحدثه تلك الأوضاع من آثار على البيئات الداخلية في الدول التي تأوي تلك الجاليات، إضافة إلى تأثير أوضاع تلك الجاليات على قضايا محاربة الإرهاب والتطرف والحفاظ على التعددية.



ولفت إلى أن الأمانة تضع قضية الإسلاموفوبيا نصب أعينها وتعتني بكافة الخدمات الإفتائية الموجهة إلى الأقليات المسلمة وكيفية إعدادها ومعالجتها، وتقديم كافة الاستشارات الإفتائية الممكنة التي تحتاجها تلك الأقليات، وذلك من خلال مسار محدد يشمل مبادرتين، الأولى: من خلال مرصد الجاليات المسلمة، أما الثانية: فتتمحور حول ملتقى بحوث ودراسات الأقليات المسلمة.



وأكد مستشار مفتى الجمهورية، أن الهدف من وجود مرصد خاص بالجاليات الإسلامية يراد منه إنشاء آلة بحثية لخدمة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لتحقيق الرصد الدقيق والمتابعة الرصينة لأوضاع الجاليات الإسلامية في الخارج، ومساعدة صناع القرار في المؤسسات الدينية والإفتائية على اتخاذ المواقف وبناء السياسات والبرامج التي تحقق صالح تلك الجاليات وتدفع في اتجاه حل مشكلاتهم والتغلب على المعوقات التي تواجههم، كما تستهدف من أيضًا بناء خريطة للجاليات المسلمة في الخارج وأماكن توزعها، وشبكة علاقاتها وطبيعة أوضاعها، ومن ثم التعاطي الإيجابي والفعال مع أوضاعهم.



وبشأن ملتقى بحوث ودراسات الأقليات المسلمة، قال دكتور نجم، إن الواقع البحثي يشهد خلو الساحة العلمية المهتمة بقضايا الأقليات من مساحة جامعة للمهتمين والمشتغلين بشأن الأقليات المسلمة، مما يشعر بخطر احتمال التشرذم والفرقة حول قضايا الأقليات المسلمة التي تزيد من صعوبة تعايش واندماج هذه الأقليات في بلدانهم، لذا ارتأتِ الأمانة أن تعمل على إنشاء ملتقًى يجمع الباحثين والدارسين من مختلف التخصصات التي تتعلق بشئون الأقليات المسلمة، وتعقد حلقات نقاشية حول هذه الشئون، وتخرج بورقة عمل رصينة تتعلق بضبط التعامل مع قضية من قضايا الأقليات، على أن تعقد جلسات وحلقات هذا الملتقى في شكل ندوات دورية يشارك فيها الباحثون وأبناء الأقليات في شكل تفاعلي بنَّاء، ونرى أن هذا الملتقى إذا أقيم على أرض الكنانة فسيكون إحدى الفاعليات الكبرى التي تستعيد مصر بها ريادتها في هذا الشأن.



