بعد اختفائها.. العثور على جثة سائحة إيطالية على شاطئ في المغرب

عثرت السلطات الأمنية المغربية على السائحة الإيطالية، إيفا فاليريو، ميتة على شاطئ "بوطلحة" شمال الداخلة؛ وذلك بعد مرور 24 ساعة على التبليغ عن اختفائها، من طرف صديقها المغربي.



وكانت فاليريو، البالغة من العمر 30 عاما، في الشاطئ المعروف، شمال المدينة، حيث كانت تقضي عطلتها مع صديقها المغربي.



ووفقا لشهود رأوهما معا، فإن الشاب المغربي غادر المكان بعد أن جرى نقاش بينهما.



وقد اختفت عن الأنظار منذ الساعات الأولى من السبت الماضي تاركة كل مستلزماتها بالمكان الذي كانت تتواجد به رفقة المغربي.



وبعد مرور يومين، انتاب الشاب القلق حيث أن صديقته لم تعد خلال يومين، فأبلغ السلطات وبدأت عمليات البحث على الفور، مع نشر صورة للشابة، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".



وحتى الآن، لا توجد معلومات دقيقة حول تفاصيل وفاة الشابة الإيطالية إلا أنه على الأرجح أنها ماتت غرقا.



ووفقا لعمدة مدينة ثين الإيطالية، التي تنحدر منها السائحة، جيوفاني كاساروتو، فإن الفرضية الأولى هي أن إيفا فاليريو ماتت بسبب الغرق، لكن هناك "أدلة أخرى لم تُستبعد ولا تزال السلطات المحلية تحقق فيها".



وإلى جانب التحقيق مع صديق السائحة الذي هو رهن الاعتقال الآن، أمر النائب العام، لدى محكمة الداخلة بتشريح الجثة، وسيتم ذلك في مدينة أغادير جنوب المغرب.



وبدورها، أبلغت السفارة الإيطالية أسرة السائحة بوفاتها وتقوم السفارة في الرباط في الرباط والقنصلية العامة في الدار البيضاء، بمتابعة القصة المأساوية أولا بأول لمعرفة أدق التفاصيل في القضية.