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محافظات

تجهيز قسم الاستقبال بمستشفى التأمين الصحى لتقديم الإسعافات بأسوان

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعا مع الدكتور محمد الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان والدكتور عبد الله العبيدي مدير عام المستشفى الجامعي بحضور الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة.

وأعطى المحافظ توجيهاته بتخصيص قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى التأمين الصحي لتقديم خدمات الإسعافات الأولية والكشف الطبى لكافة المواطنين على أن يتم تجهيزها على أعلى مستوى من توفير الأطباء وأطقم التمريض ، بجانب الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة حيث سيساهم ذلك فى تخفيف الضغط على مستشفى أسوان الجامعى واقتصار خدماته فى أقسام الاستقبال والطوارئ على الحالات الأكثر خطورة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين فى الحوادث فى ظل توافر الإمكانيات العلاجية و الأساتذة والاستشاريين الجامعيين المتخصصين .

وكلف محافظ أسوان وكيل وزارة الصحة بوضع آلية متطورة مركزيًا لمتابعة موقف إشغال الأسرة بأقسام العناية المركزة عن طريق غرفة الطوارئ بمديرية الصحة لتخفيف العبء عن المرضى وأسرهم بتسهيل معرفة الأسرة الشاغرة على مستوى مستشفيات المحافظة لحماية أرواح المواطنين وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة .

فيما تابع اللواء أشرف عطية موقف جاهزية قسم الغسيل الكلوى بمستشفى أسوان الجامعى حيث أكد مدير عام المستشفى على حل مشكلة توافر المستلزمات الطبية اللازمة لأجهزة وماكينات الغسيل الكلوى ، وذلك بعد إنهاء الخلاف مع الشركات المتعاقد معها لتوريد هذه المستلزمات .

وأوضح عبد الله العبيدى بأن المستشفى الجامعى يستقبل يوميًا ما بين 850 إلى 1400 حالة بأقسام الإستقبال والطوارئ ، بجانب إستقبال العيادات الخارجية ما بين 500 إلى 700 حالة ، فيما يتم إجراء 2500 عملية جراحية متنوعة شهريًا .

وأضاف الدكتور عبد الله العبيدى بأن السعة السريرية لمستشفى تصل إلى 416 سريرا، كما سيتم إضافة 150 سرير أخر لمستشفى أسوان الجديدة الجامعى خلال العام الحالى لتقليل الضغط وزيادة القدرة الإستيعابية ، بينما سيتم إضافة 130 سريرا بالمبنى الجديد بمستشفى الباطنة منهم 70 سريرا للعناية المركزة .
تجهيز قسم الاستقبال بمستشفى التأمين الصحى لتقديم الإسعافات بأسوان
تجهيز قسم الاستقبال بمستشفى التأمين الصحى لتقديم الإسعافات بأسوان
تجهيز قسم الاستقبال بمستشفى التأمين الصحى لتقديم الإسعافات بأسوان
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