كابونجا ابن الإسماعيلية: يتقدم لموسوعة جينيس ليصبح أقوى رجل بالعالم .. فيديو

نرغب جميعًا بامتلاك قوى خارقة تجعلنا مميزين عن أقراننا، فنحن جميعا نحب التميّز والتفرد، والقدرة على القيام بأفعالٍ وأمورٍ رائعة لا يستطيع الآخرون القيام بها.



قال اشرف كابونجا لـ«صدي البلد » إنه بدأ ممارسة الرياضة منذ أن كان في السادسة عشر من عمره، وفي البداية تعلم رياضة الكونغ فو وحصل على عدة جوائز وأصبح مدرب كونغ فو في سن الرابعة والعشرين، ثم جاءته فكرة المصارعة الحرة واصبح اول مؤسس مصارعه المحترفين المصريه ولكنه لم يكتفي بذلك و شعر بوجود قوى خارقة اكبر لديه



استكمل "كابونجا " مواقف كتيره جعلتني اخاف من نفسي وأحس اني عندي قدرات خاصة علي سبيل المثال"ذات مره كنت امزح مع صديقي ولكني تسببت له في اذي كبير وصل الي كسر يديه و ارجله



أشار "كابونجا "الي حبه للتمارين الشاقه التي لم يفعلها احد ،فقام بجر لودر ووجد انه في منتهي السهوله ثم تتطور بجر عربيات ربع نقل و تريلات تزن ٢٠ الف طن حتي وصل الي تريله تزن ٥٠ طن وحصل على موافقة من هيئة السكك الحديدية لجر قطار



ولفت إلى أن الأكل الذي يتناوله عبارة عن فراخ ولحوم وسمك وسلطة خضراوات، ويهتم بأن يتناول طعامًا يمنحه القوة، مشيرًا إلى أنه حصل على العديد من البطولات المصرية والعربية والأفريقية والدولية في الألعاب القتالية، ومن المتوقع أن يتم تصنيفه كأقوى رجل في العالم.



وأكد "كابونجا" علي تقدمه لموسوعة جينيس ليصبح أقوى رجل بالعالم وكان آخر رقم قياسي قد حقق ١٠ الاف طن ولابد من تخطيه، ومن المنتظر أن يقوم بجر سفينة داخل قناة السويس الفترة المقبله تزن ١١الف طن و يفوز باللقب