تحذير للحامل.. تناول الكعك يؤدي إلى حدوث نزيف

تزامنًا مع عيد الميلاد المجيد 7 يناير، يتم تقديم كعك العيد مع الزيارات العائلية في البيوت المصرية، حيث يعتبر الكعك والبسكويت من أبرز الحلويات التي تقدم في هذه المناسبة، ولكن هناك محظورات عند تناولها ولاسيما السيدات الحامل.



كشف موقع "boldsky" أن هناك 3 أضرار من تناول الكعك والبسكويت وهي:



- زيادة الوزن:



يحتوي كعك العيد على سعرات حرارية مرتفعة بما يعادل 2 خبز وذلك يزيد من وزن الأم عند تناول الكعك بكميات كبيرة خلال فترة الحمل.



- حرقة المعدة:



تناول الكعك بكميات كبيرة يؤدي إلى حرقان بالمعدة خاصًة في الشهور الأخيرة من الحمل، كما أنها تصيب في أخطر الحالات بالنزيف.



- زيادة حركة الجنين:



يزيد حركة الجنين عند تناول السكريات ولاسيما الكعك والبسكويت، لذلك ينصح الأطباء بعدم تناول الكعك اثناء فترة الحمل.