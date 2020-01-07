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محافظات

بعد سقوط حواجز كوبري أكتوبر أعلى غمرة.. تحرك عاجل من محافظ القاهرة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
في تحرك سريع، أمر اللواء خالد عبالعال محافظ القاهرة بسرعة تركيب قطعتين بسور كوبرى أكتوبر بعد فقدانهما بسبب حادث أعلى منطقة غمرة.

وأكد محمد كمال المستشار الإعلامي للمحافظ أنه أثناء عودة المحافظ بعد منتصف الليل من قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة استقبل صورا  توضح عدم وجود حواجز حديدية بسور كوبري أكتوبر بمنطقة غمرة.

وأكد أن رجال المرور بعد الحادث مباشرة وخوفا على أرواح المواطنين وضعوا صدادات لتأمين السيارات.

وأضاف أن محافظ القاهرة تواصل على الفور بعد ورود الشكوى مع مدير الطريق والكباري، ووجه قائلا: "فورًا تجيبوا الحواجز وتركب دلوقتي، وكمان الإنارة عشان السلك اللى ظاهر نتيجة الحادثة".

وتابع أن المحافظ كلفه بالحضور للموقع للمتابعة، فوجد أفراد مرور القاهرة يقفون في البرد القارص حتى انتهوا من تركيب الحواجز".
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