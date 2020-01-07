توزيع 3635 أسطوانة غاز وضبط 20 مخالفة تموينية فى مطروح

أكد حسن كمال وكيل مديرية التموين بمطروح والقائم بأعمال مدير المديرية المتابعة المستمرة لجميع الأنشطة التموينية المسئولة عن السلع التموينية المدعمة حرصا على مقدرات الدولة المخصصة للدعم ووصوله لمستحقيه والتأكيد على متابعة سير العمل بكافة الأنشطة التموينية الأخرى ومستودعات بوتاجاز ومحطات خدمة تموين سيارات بمختلف مراكز المحافظة.



وأضاف، قامت مجموعات عمل من مفتشي إدارة الرقابة التموينية وإدارة التجارة الداخلية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بالإشراف على عمليات توزيع أسطوانات البوتاجاز بجميع مناطق مدينة مرسى مطروح، للحيلولة دون وقوع أي مخالفات و تلافي أي عمليات تجميع للأسطوانات للإتجار بها في السوق السوداء عن طريق ذوي النفوس الضعيفة والجشعين.





وأوضح أنه تم توزيع توزيع 3635 أسطوانة غاز فى مختلف مناطق المحافظة.



وأشار إلى قيام حملة تموينية من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح بمدينة مرسي مطروح والتي تمكنت من ضبط 20 مخالفة تموينية تضمنت مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن أو عدم وجود سجلات حركة الدقيق بالمخبز أو عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد و مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية للمتعاملين بالأغذية.



تم تحرير المحاضر التموينية للمخالفين وإرسالها لوكيل النائب العام للنظر والتصرف.