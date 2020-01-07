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أخبار البلد

اتحاد الفلاحين يناشد بضرورة الإبلاغ عن رصد أى سرب لـ الجراد بالبلاد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:52 م
الجراد
الجراد
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شيماء مجدي
ناشد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، جميع المزارعين بسرعة إبلاغ وزارة الزراعة عند رصد أى سرب من الجراد فى أى منطقة على مستوى الجمهورية فضلًا عن حرق مخالفات الزراعة لتجنب اقتراب الجراد.

وأضاف "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشتاء هو موسم نشاط الجراد ويأتى إلى مصر عن طريق الجنوب أو الغرب، لافتًا إلى أن رفع حالة الطوارئ من قبل وزارة الزراعة لمكافحة الجراد أمر طبيعى واستعداد لمواجهته مع توخى الحذر من اقترابه.

ولفت "رئيس اتحاد الفلاحين " إلى أن الجراد يأكل الزراعات ويؤثر على المحاصيل الزراعية الشتوية خاصة القمح والبرسيم والمحاصيل الأخرى.

وأشار إلى أن كل المحافظات الحدودية على كافة الأصعدة متأهبة لمجابهة الجراد، مؤكدًا عدم دخول الجراد إلى البلاد حتى الآن من أي اتجاه.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة الآفات الزراعية، عن رفع حالة الطوارئ القصوى وتنفيذ عمليات مسح شاملة، للتأكد من حقيقة انتشار الجراد واقترابه من الحدود المصرية.
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