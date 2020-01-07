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فن

تقدمه شروق إبراهيم.. كل ما حدث في جولدن جلوب وأسرار عن رامي يوسف

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:45 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم
حقق الممثل المصري رامي يوسف إنجازا كبيرا بحصوله على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسل الست كوم Rami، ليكون ثالث مصري يتوج في جولدن جلوب بعد عمر الشريف ورامي مالك.


وكانت أول كلمة تلفظ بها رامي يوسف بعد فوزه هي: "الله أكبر" من على خشبة مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.

وقال النجم المصري رامي يوسف: إن مسلسله Ramy الذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل كوميدي في حفل جولدن جلوب، يعبر عن تجاربه الشخصية والأشياء التي عاني منها في حياته الشخصية.


ونشر الممثل المصري رامي يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعه بشقيقته بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسله الست كوم Rami.

وظهرت شقيقة رامي يوسف وهي تنظر إليه بتعجب وعلق النجم العالمي على الصورة قائلا: "شقيقتي قالت لي لم أصدق حتى الآن".
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