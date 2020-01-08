مفيش راحة.. أنشطة وفعاليات بالجامعات خلال إجازة نصف العام.. مسابقات رياضية وثقافية.. وأنشطة للطلاب الوافدين

انطلاق مسابقة الجامعة صديقة البيئة.. قريبًا

إقامة أسبوع الطلاب الوافدين في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية في أول فبراير بدء أسبوع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية بجامعة سوهاج





تشهد إجازة منتصف العام الدراسي، مهرجانات حافلة بالأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات، من انشطة الأسر، والمسابقات الرياضية والثقافية والجوالة، حيث تضم هذه الأنشطة أيضًا الطلاب الوافدين الدارسين بمصر من مختلف الجنسيات.





وفي سياق متصل أشارت الدكتورة ميادة بلال، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي ومنسق لجنة المسابقة إلى أن مسابقة الجامعة صديقة البيئة والتي ستطلق قريبا وتأتي بالتعاون مع وزارة البيئة تهدف إلى المساهمة في نشر ثقافة الاستدامة في الجامعات المصرية، وتعزيز التغيير الاجتماعي الذي تقوده الجامعات فيما يتعلق بأهداف الاستدامة، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة مصر على التزاماتها نحو القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية، والإسهام في جعل المباني الجامعية صديقة للبيئة.





وأوضحت المسابقة تشمل عددًا من المعايير، وهي: مبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة، والأنظمة التعليمية، التعليم والبحث العلمي، والبنية التحتية للجامعة، والطاقة والتبدل المناخي، وإدارة المخلفات والمياه، وجودة البيئة، بالإضافة إلى معيار توافق الاستدامة مع القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية.





كما تمت مناقشة معايير المسابقة خلال جلسة المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث أكد المجلس أهمية المسابقة وارتباطها الوثيق بالتصنيف الدولي للجامعات، وأنه من المقرر إطلاقها قريبًا عقب إعداد الدليل الإرشادي لمعايير التصنيف المستدام للجامعات المصرية.





أعلن الدكتور صبحي حسانين، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات،عن تنظيم 3 أنشطة كبرى تقام خلال إجازة منتصف العام الدراسي وتستمر حتى مع بدء الفصل الدراسي الثاني، على مدار 3 أسابيع في جامعات الفيوم وسوهاج وقناة السويس.





وقال "حسانين"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن أسبوع الفتيات سيبدأ في جامعة الفيوم يوم 31 مارس المقبل، بينما يبدأ أسبوع الطلاب الوافدين في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية في أول فبراير المقبل.





ونوه إلى أن النشاط الذي سيبدأ مع بدء الفصل الدراسي الثاني، هو أسبوع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية يبدأ يوم 7 فبراير في جامعة سوهاج ، مشيرا إلى أن الأسابيع سيكون بهم أنشطة متعددة من بينها الأنشطة الرياضية، كما سيكون هناك مسابقات للطلاب من مباريات وجوائز لتحفيزهم.





وأوضح رئيس الاتحاد الرياضي بالجامعات، أن الشهر الماضي شهد انطلاق دوري الشهيد رفاعي للجامعات حيث قام الاتحاد بإجراء زيارات لضمان استعداد وتجهيز الملاعب لاستقبال الطلاب قبل انطلاقه.





وأشار إلى أن الدوري يستمر على مدار العام الدراسي وحتى منتصف صيف 2020 ، ويشمل الدوري 27 مسابقة رياضية بين 27 جامعة حكومية و26 جامعة خاصة، حيث يشارك به طلاب من جميع انحاء الجمهورية.



