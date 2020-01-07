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فن

إليسا تهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:49 م
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم
هنأت الفنانة اللبنانية إليسا المصريين الأقباط بعيد الميلاد المجيد من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وغردت إليسا: "بدي أتمنى عيد ميلاد مجيد لكل المصريين الأقباط اللي عم يحتفلو بالعيد اليوم، وكلي أمل تكون هالمناسبة مليانة فرح ورجا وحب عليهن، وتنعاد عليهن دائما بكل خير وسلام".

وأحيت إليسا مؤخرًا حفلا غنائيا ضخما في الإسكندرية، كما أحيت حفلا آخر في القاهرة، وشهد الحفلين حضور جماهيري ضخم، شهر ديسمبر الماضي.

كما تضع إليسا، اللمسات النهائية على ألبومها القادم والمنتظر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.
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