أحمد موسى: تونس وجهت صفعة قوية للبلطجي أردوغان

نشر الإعلامى أحمد موسى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" منشورا عبر فيه عن غضبه من السياسات التركية المتعلقة بالتدخل فى الشأن الليبي مشيدا بالموقف التونسي الرافض بالسماح لميليشيا أردوغان باستخدام أراضي بلاده.





وكتب قائلًا: "تونس تصفع البلطجي أردوغان وترفض طلبه السماح لمليشيا تركيا استخدام الأراضي أو المجال الجوي والبحري لغزو ليبيا، هكذا أعلنت منذ قليل المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية البلطجي أردوغان أينما ذهب يتلقى الصفعات من هنا وهناك ، لا أحد يرحب به ، الجيش الوطني الليبي يحقق انتصارات على ميليشيا تركيا " .





فيما جاءت تعليقات المتابعين له كالتالى :

- ربنا ينصرهم شعب تونس تحيا الوحدة العربية.

- تحيا الأمة العربية اللهم وحد كلمتهم ضد اى معتدى.

- نتمنى أن تتمسك حكومة تونس بموقفها حفاظا على علاقات العروبة والجوار.





يأتي ذلك عقب موافقة البرلمان التركى، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وإعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، بدء تحرك قواته إلى ليبيا، وردًا على قرار الحكومة التركية، قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن الوضع في ليبيا صعب، مؤكدا أن القوات الأمنية والعسكرية على أتم استعداد في الـ24 ساعة.











