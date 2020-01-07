توافد ممثلي الأندية للمشاركة في اجتماع مرتضى منصور بمقر نادي الزمالك

بدأ منذ قليل، توافد ممثلي الأندية ومراكز الشباب أعضاء اتحاد كرة القدم، إلى مقر نادي الزمالك للمشاركة في الجلسة الثانية للأندية بدعوة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك بعد الجلسة الأولى التى عقدت الأسبوع الماضي بحضور ممثلي أكثر من خمسين نادي ومركز شباب.



ويتواجد حتى الآن داخل نادي الزمالك ٦٤ مندوبا عن الأندية المشاركة في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.



ومن المقرر أن يتضمن جدول الأعمال في اجتماع اليوم مناقشة اتخاذ موقف حاسم وموحد ضد لجنة الحكام بعد أن زادت الأخطاء التحكيمية بشكل لافت للنظر فى الفترة الأخيرة وتقدمت أندية منها الإسماعيلي والاتحاد والزمالك بشكاوى إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة وأصدرت بيانات شجب واستنكار ضد عدد من الحكام أداروا مبارياتها في مسابقة الدوري الممتاز.



كما يناقش الاجتماع أيضا اللائحة الحالية للموسم الكروي وإجراء تعديلات عليها.