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صوت الأزهر والتجديد.. احتفاء بمشروع الإمام محمد عبده الإصلاحي ودعم الأزهر للفن الهادف

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:49 م
صوت الأزهر والتجديد
صوت الأزهر والتجديد
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محمد صبري عبد الرحيم
واصلت جريدة صوت الأزهر الصادرة عن مشيخة الأزهر الشريف، فتح ملف التجديد بملف عن الإمام محمد عبده واستعراض بعض ملامح مشروعه الإصلاحي الكبير، فيما وصفته بالمجدد الثورى.

ونشرت الصحيفة مقالا من تراث الإمام الأكبر محمد مصطفي المراغي شيخ الأزهر الشريف الأسبق عن الإمام محمد عبده، استعرض خلاله بعضا من سيرته والدروس التي تعلمها منه لإصلاح الأزهر وتطوير ملف التربية والتعليم.

كما استعرضت الصحيفة آراء علماء حول منهج الإمام محمد عبده الإصلاحي وربطه بالقرآن الكريم، وإسهاماته في إظهار عدم تعارض الدين مع العلم.

كما اعتبرت الصحيفة، أن توظيف ثورة الاتصالات والتقنيات الحديثة في الخطاب الديني صار فريضة جديدة، واعتبر خبراء استطلعت الجريدة رؤاهم، أن صناع الخطاب الديني لابد لهم من الالتفات للمجتمع التقني الجديد والاستفادة من أدواته والتأثير فيه.

ورصدت الجريدة علاقة الدين بالفن، مؤكدة أن الأزهر الشريف يدعم الفنون الهادفة الراقية التي تساعد الإنسان علي ترقية وتهذيب نفسه.

وفي السياق ذاته احتفت الجريدة بمسلسل خالد بن الوليد المزمع عرضه في رمضان القادم، معتبرة أن عودة مصر للانتاج الدرامي التاريخي مسألة مهمة، وأن التاريخ يزخر بالنماذج التى تستحق أن تروى سيرتها دراميا.

واستطلعت الجريدة آراء بعض صناع المسلسل وأبطاله، وردود حول بعض الانتقادات التي صاحبت الإعلان عن البدء في تصويره.

الجريدة تصدر أسبوعيا عن مشيخة الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الصاوى.
صوت الأزهر والتجديد.. احتفاء بمشروع الإمام محمد عبده الإصلاحي ودعم الأزهر للفن الهادف
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