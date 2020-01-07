أمطار غزيرة فى مطروح.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد









وأضاف أنه يتم التواصل مع جميع الأجهزة المعنية على مدار ٢٤ ساعة وتلقي شكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها، خاصة بمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء وغرف العمليات وإزالة تراكمات المياه بالمدن والطريق الدولى الساحلى. إقرأ ايضا: توزيع 3635 أسطوانة غاز وضبط 20 مخالفة تموينية فى مطروح وأضاف أنه يتم التواصل مع جميع الأجهزة المعنية على مدار ٢٤ ساعة وتلقي شكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها، خاصة بمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء وغرف العمليات وإزالة تراكمات المياه بالمدن والطريق الدولى الساحلى.

تشهد محافظة مطروح، تساقط أمطار غزيرة على مدينة مرسى مطروح مع تكاثر السحب، وتسود المحافظة حالة من الطقس السيئ وانخفاض شديد في درجات الحرارة والتي تسببت في التزام المواطنين بمنازلهم.كما تشهد شواطئ المحافظة ارتفاع منسوب الأمواج وزيادة حركة المد والجزر مع توقف حركة الصيد.وأكد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح تم التوجيه لرؤساء المدن برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تجمعات للمياه بالشوارع والطرق الدولية والفرعية.