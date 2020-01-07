AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حلم العمر.. ابتكار بطارية تدوم 5 أيام في طفرة تكنولوجية حديثة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:36 م
بطارية تدوم ل5 أيام
بطارية تدوم ل5 أيام
Advertisements
عزة عاطف
يتمنى أي مستخدم أن تكمل بطارية هاتفه يوما واحدا دون أن يفصل شحنها فجأة، وهو حلم تتنافس عليه الشركات لإنتاج بطارية يدوم شحنها مع المستخدم لأطول فترة ممكنة لكن أن يدوم لـ5 أيام متتالية فهذا أمر قد لا يصدقه عقل.

ونجح علماء أستراليون بالفعل في ابتكار بطارية يمكن أن يدوم شحنها لـ"5 أيام" دون الحاجة لتوصيلها بالكهرباء خلال هذه المدة، وهو الشيء الذي يعتبر طفرة تكنولوجيا كفيلة بتغيير النظرة إلى الأجهزة والهواتف الذكية مستقبلًا.

ويؤكد العلماء أن البطارية المصنعة من مادة "الكبريت" قادرة على تشغيل سيارة كهربائية لمسافة تصل إلى 1000 كيلومتر دون الحاجة إلى شحنها وفقًا لصحيفة دايلي ميل البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن العلماء المطورون استخدموا مادة الكبريت المثبت كفاءتها في إنتاج كمية عالية من الطاقة، خاصة إذا تم دمجها بأيون الليثيوم، مما ينتج طاقة بمقدار 10 أضعاف ما ينتجه الليثيوم وحده في البطاريات العادية.

وقدم العلماء براءة الاختراع الخاصة بالبطارية إلى السلطات الأسترالية، وفي حال تم الموافقة عليها فأنها ستنافس البطاريات الجديدة في الهواتف الذكية لما تنتجه من 4 أضعاف الطاقة الموجودة.

لكن لا يوجد شيء كامل فلكل اختراع عيب يحاول مصنعيه تطويره للتحسين من أداء الابتكار، وعيب هذه البطارية يكمن في انخفاض عمر البطارية مع كثرة الاستخدام بمعدل فوق الطبيعي، لكن العلماء حاليًا يحاولون إيجاد حل للتغلب على هذه المشكلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حجم بطارية سامسونج Samsung Galaxy S11 القادمة.. تعرف عليه

نصائح مهمة للحفاظ على بطارية السيارة من الأعطال في الشتاء

طفرة تكنولوجية.. جلد صناعي يمكنك من الإحساس بلمسة شخص في بلد آخر

بعد تزايد الوفيات.. 5 أسباب تؤدي إلى انفجار بطارية الهاتف المحمول

حلول لتفادي أعطال بطارية السيارة خلاص فصل الشتاء

كيف تحمي هاتفك الذكي في فصل الشتاء

ترشيحاتنا

الجنسية التركية هدية أردوغان للمقاتلين في ليبيا

تونس ترفض السماح بإنزال تركي عبر الحدود مع ليبيا

بعد تخفيضها 50 ألف جنيه.. قائمة أسعار سينوفا senova اليوم في مصر

أسعار رينو renault في مصر بعد زيرو جمارك 2020

ضبط أخطر تشكيل عصابي متهم في 27 قضية سرقة دراجات نارية بالمنيا

حلم العمر.. ابتكار بطارية تدوم 5 أيام في طفرة تكنولوجية حديثة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم العمر.. ابتكار بطارية تدوم 5 أيام في طفرة تكنولوجية حديثة

جنون السيلفي.. سيدة تفقد ذراعها بسبب صورة مع نمر

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد