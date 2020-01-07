حلم العمر.. ابتكار بطارية تدوم 5 أيام في طفرة تكنولوجية حديثة

يتمنى أي مستخدم أن تكمل بطارية هاتفه يوما واحدا دون أن يفصل شحنها فجأة، وهو حلم تتنافس عليه الشركات لإنتاج بطارية يدوم شحنها مع المستخدم لأطول فترة ممكنة لكن أن يدوم لـ5 أيام متتالية فهذا أمر قد لا يصدقه عقل.



ونجح علماء أستراليون بالفعل في ابتكار بطارية يمكن أن يدوم شحنها لـ"5 أيام" دون الحاجة لتوصيلها بالكهرباء خلال هذه المدة، وهو الشيء الذي يعتبر طفرة تكنولوجيا كفيلة بتغيير النظرة إلى الأجهزة والهواتف الذكية مستقبلًا.



ويؤكد العلماء أن البطارية المصنعة من مادة "الكبريت" قادرة على تشغيل سيارة كهربائية لمسافة تصل إلى 1000 كيلومتر دون الحاجة إلى شحنها وفقًا لصحيفة دايلي ميل البريطانية.



وأوضحت الصحيفة أن العلماء المطورون استخدموا مادة الكبريت المثبت كفاءتها في إنتاج كمية عالية من الطاقة، خاصة إذا تم دمجها بأيون الليثيوم، مما ينتج طاقة بمقدار 10 أضعاف ما ينتجه الليثيوم وحده في البطاريات العادية.



وقدم العلماء براءة الاختراع الخاصة بالبطارية إلى السلطات الأسترالية، وفي حال تم الموافقة عليها فأنها ستنافس البطاريات الجديدة في الهواتف الذكية لما تنتجه من 4 أضعاف الطاقة الموجودة.



لكن لا يوجد شيء كامل فلكل اختراع عيب يحاول مصنعيه تطويره للتحسين من أداء الابتكار، وعيب هذه البطارية يكمن في انخفاض عمر البطارية مع كثرة الاستخدام بمعدل فوق الطبيعي، لكن العلماء حاليًا يحاولون إيجاد حل للتغلب على هذه المشكلة.