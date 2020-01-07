مش مولود فى بقى معلقة ذهب.. حسن الرداد: والدى علمنى درس عمرى لكى أتواضع.. فيديو

قال الفنان حسن الرداد، إن والده كان سياسيا وقائدا، وكان معارضا للسياسة، وانحاز دائمًا للطبقات البسيطة وكان يساندهم جدًا، لافتًا إلى أنه غرس فيه حب الطبقات البسيطة ومساندتها وغرس فيه درسا هاما جدًا منذ الصغر وهو ألا يكون مغرورًا.



وأضاف حسن الرداد، خلال حواره مع الإعلامية مها الصغير في برنامج It’s Showtime على قناة CB: "عندما كنت أبلغ من العمر 10 سنوات كنت مدللا فى العائلة وبين أصدقائى وأصبحت أشعر بالغرور وأعطانى والدي درسًا عنيفًا لأننى كنت أتباهى بنفسى".



وتابع: "أبى علمنى أننا كلنا سواسية وأن الرزق ليس فى الأموال فقط، ولكنه فى راحة البال وحب الناس"، واستطرد: "والدى عرف فى مرة أنى ذهبت لتمرين الكرة بالعربية وعنفنى جدًا ولم أكن أتوقع رد فعله نهائيًا".



وقال إنه "عنفنى خوفًا على شعور زملائى فى فريق الناشئين الذين لا يملكون سيارات"، مضيفًا: "أنا مش مولود فى بقى معلقة ذهب، ولكن أبى كان يدفعنى للشعور والتفكير فى الناس المحيطين بى قبل أن أفكر فى نفسي".



يذكر أن حسن الرداد تواجد قبل فترة قصيرة في العاصمة الفرنسية باريس لتصوير مشاهد من فيلمه الجديد "توأم روحي"، الذي تشاركه بطولته الفنانتان أمينة خليل، وعائشة بن أحمد.