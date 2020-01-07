بعد سحب استشكال الحكومة.. لجنة برلمانية تناقش عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. وطلبات الإحاطة تنهال على الحكومة

قوى عالمة البرلمان تناقش أزمة العلاوات الخمس.. الأحد

برلماني: عدم تنفيذ حكم الإدارية بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات مخالفة صريحة









تناقش لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش، وذلك بعد عدم تنفيذ الحكومة للحكم الصادر لأصحاب المعاشات، بشأن صرف العلاوات الخمس المتأخرة.





بدأت القصة باستشكال الحكومة على الحكم الصادر لـ أصحاب المعاشات، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسحب هذا الاستشكال على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.





وتقاعست الحكومة في تنفيذ قرار ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن، ما دفع عددا من نواب البرلمان للتحرك وتقديم بيانات عاجلة وطلبات إحاطة وسؤال للحكومة، حول أسباب التأخر في صرف العلاوات الخمس.





وأعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل للحكومة بسبب تأخر صرف العلاوات الخمس لـ أصحاب المعاشات.





وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة إضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لـ أصحاب المعاشات، لاسيما أنها تقررت بحكم قضائي.





وقال عضو مجلس النواب، إن هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، أوصت في يناير 2018 بأحقية كل أصحاب المعاشات لنسبة الـ80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت في أثناء وجودهم في الخدمة ولم تُضف إلى الأجر المتغير، وطالبت باستعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضا تعميم هذا الحكم.





من جانبه، كشف النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن أسباب تأخر صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن.





وقال محمد وهب الله، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك حالة من البلبلة بشأن عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لأن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن أي إشارة إلى زيادة المعاشات بقيمة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي إلى معاش الأجور المتغيرة، بل اكتفي بأن تضم بنسبة 80% من قيمتها إلى الأجور المتغيرة قبل التسوية، وهذا ما أدي إلى حدوث اللغط الدائر الآن.





وأكد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت أنها فى انتظار الصيغة التنفيذية للعلاوات الخمس، مطالبا وزيرة التضامن بإعلان بيان شامل بشأن موقف الوزارة من صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات فى ضوء تنفيذ الحكم القضائى وحيثياته ، وذلك لطمأنة أصحاب المعاشات.





وأوضح أنه فى حالة استمرار تأخر رد وزارة التضامن، فإنه سيعد مشروع قانون أمام البرلمان لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.





في سياق منفصل، تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن تأخر صرف العلاوتين الدورية والاستثنائية، ومخالفة تطبيق قرار رئيس الجمهورية.





وقالت النائبة منى منير إنه انطلاقا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية، قرر صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وقرر منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، وبنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.





وأضافت: "قرر الرئيس السيسي منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يعكس دخول العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200، و2140 جنيها للموجودين بالخدمة".



