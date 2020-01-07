اخبار التعليم.. معهد البحوث بحلوان يفتح أبوابه للجمهور لمشاهدة ظاهرة فلكية.. تعليمات رسمية للمدارس الثانوية استعدادا لـ امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:
معهد البحوث بحلوان يفتح أبوابه للجمهور لمشاهد ظاهرة فلكية.. 10 يناير
أزهر الجيزة يستعد لانطلاق مشروع تحدي القراءة العربي
تعليمات رسمية للمدارس الثانوية استعدادا لـ امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية
إعفاء وتخفيض من المصروفات.. كيف تعامل الأزهر مع أبناء العاملين وطلاب سيناء والحالات الخاصة
وزير التعليم العالي يصحح المفاهيم الخاطئة حول الماجستير المهني.. فيديو
بحوث الفلزات ينظم ورشة عمل حول ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة
بروفات للدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية لطلاب 2 ثانوي قبل 11 يناير
الإبداع والتكنولوجيا في التعليم النوعي.. مؤتمر فى الغردقة 25 فبراير
شاهد.. خطة التأمين الطبي بالمستشفيات الجامعية خلال فترة عيد الميلاد
بروفات للدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية لطلاب 2 ثانوي قبل 11 يناير
وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:
معهد البحوث بحلوان يفتح أبوابه للجمهور لمشاهد ظاهرة فلكية.. 10 يناير
أزهر الجيزة يستعد لانطلاق مشروع تحدي القراءة العربي
تعليمات رسمية للمدارس الثانوية استعدادا لـ امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية
إعفاء وتخفيض من المصروفات.. كيف تعامل الأزهر مع أبناء العاملين وطلاب سيناء والحالات الخاصة
وزير التعليم العالي يصحح المفاهيم الخاطئة حول الماجستير المهني.. فيديو
بحوث الفلزات ينظم ورشة عمل حول ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة
بروفات للدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية لطلاب 2 ثانوي قبل 11 يناير
الإبداع والتكنولوجيا في التعليم النوعي.. مؤتمر فى الغردقة 25 فبراير
شاهد.. خطة التأمين الطبي بالمستشفيات الجامعية خلال فترة عيد الميلاد
بروفات للدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية لطلاب 2 ثانوي قبل 11 يناير