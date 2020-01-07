AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اخبار التعليم.. معهد البحوث بحلوان يفتح أبوابه للجمهور لمشاهدة ظاهرة فلكية.. تعليمات رسمية للمدارس الثانوية استعدادا لـ امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:02 م
لجان امتحانات 2 ثانوي
لجان امتحانات 2 ثانوي
Advertisements
قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:

معهد البحوث بحلوان يفتح أبوابه للجمهور لمشاهد ظاهرة فلكية.. 10 يناير

أزهر الجيزة يستعد لانطلاق مشروع تحدي القراءة العربي

تعليمات رسمية للمدارس الثانوية استعدادا لـ امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية

إعفاء وتخفيض من المصروفات.. كيف تعامل الأزهر مع أبناء العاملين وطلاب سيناء والحالات الخاصة

وزير التعليم العالي يصحح المفاهيم الخاطئة حول الماجستير المهني.. فيديو

بحوث الفلزات ينظم ورشة عمل حول ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة

بروفات للدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية لطلاب 2 ثانوي قبل 11 يناير

الإبداع والتكنولوجيا في التعليم النوعي.. مؤتمر فى الغردقة 25 فبراير

شاهد.. خطة التأمين الطبي بالمستشفيات الجامعية خلال فترة عيد الميلاد

بروفات للدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية لطلاب 2 ثانوي قبل 11 يناير
Advertisements

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-1-2020 والقنوات الناقلة

بوتين يزور سوريا فجأة.. والأسد يعرب عن امتنانه

باحث: أردوغان ينهي حياته بيده.. وتركيا تنهار.. شاهد التفاصيل

حفيظ دراجي يرشح عبر صدى البلد اللاعب الفائز بجائزة الأفضل في أفريقيا

خاص..حفيظ دراجي يصدم طارق حامد بسبب جائزة الأفضل داخل إفريقيا

بعد زفافها | غادة رجب تتصدر تريند جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعزف لـ عمر خيرت وأم كلثوم.. شاهد| عمر مختار أصغر عازف بيانو كفيف

بعد فوزهما بـ2 مليون إسترليني بأيام.. زوجان في انتظار خبر سعيد

فتاة تستخدم صورها بحيلة غريبة لإنقاذ الحيوانات من الحرائق في أستراليا