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محافظات

محافظ البحيرة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: مصر عنوان للسلام والتسامح

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:05 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة أن مصر عنوان للسلام لما تشهده على أرضها منذ فجر التاريخ وحتى الآن من روح المحبة والإخاء التي تجمع بين جميع أبناء الوطن فى نسيج واحد ينعكس أثره على الاستقرار والأمن.

وتابع قائلا: تجمعنا مصر دائما بكل اطيافنا فيصبح الكل للوطن والوطن للجميع نتبادل الأفراح والأعياد والمناسبات كافة، لافتًا إلى أن الفرقة لن تعرف لنا طريق فهويتنا مصرية وطريقنا السلام وهدفنا البناء والتنمية والتقدم تحت علم بلادنا وبقيادة رئيسنا عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال تقديم المحافظ التهنئة بعيد الميلاد المجيد بالكنيسة الإنجيلية للقس امجد ايوب راعى الكنيسة والاب تشارل موريس راعي الطائفة الكاثوليكية و للإخوة المسيحيين وسط ترحيب وسعادة كبيرة من جميع الحضور.

رافق المحافظ كل من الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الاشمونى السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر – السكرتير المساعد ووالعقيد محمد شرف - المستشار العسكري وقيادات الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ.
محافظ البحيرة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: مصر عنوان للسلام والتسامح
محافظ البحيرة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: مصر عنوان للسلام والتسامح
محافظ البحيرة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: مصر عنوان للسلام والتسامح
محافظ البحيرة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: مصر عنوان للسلام والتسامح
محافظ البحيرة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: مصر عنوان للسلام والتسامح
محافظ البحيرة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: مصر عنوان للسلام والتسامح
محافظ البحيرة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: مصر عنوان للسلام والتسامح
محافظ البحيرة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: مصر عنوان للسلام والتسامح
محافظ البحيرة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: مصر عنوان للسلام والتسامح
محافظ البحيرة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: مصر عنوان للسلام والتسامح
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