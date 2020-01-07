خبيرة شئون آسيوية: زيارة "شينزو" للشرق الأوسط استراتيجية وأمنية من الدرجة الأولى

قالت نادية حلمي، خبيرة الشئون الآسيوية: إن زيارة "شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، إلى الشرق الأوسط، وسط تصاعد التطورات في الشرق الأوسط، محاولة من اليابان لتقوم بدور الوسيط فى الشرق الأوسط، بعد ان قررت حكومة "شينزو ابي" إرسال قوات بحرية للشرق الأوسط، لضمان المساعدة في أمن ملاحة السفن خاصة في "بحر العرب".



وأضافت "نادية حلمى أثناء حديثها على إكسترا نيوز" أن مهمة البحريه اليابانيه هي جمع معلومات استخباراتية لمدة عام، خاصة بعد تعرض سفن وناقلات بحرية يابانية للضرب.



وأكدت نادية حلمي، أن زيارة "شينزو" استراتيجية وأمنية فى الدرجة الاولى،وان هذه الزيارة تهدف إلى تخفيف التوتر المتواجد في الشرق الأوسط، وأنه قد يكون وسيطًا لتهدئة الوضع ما بين الدول.



وأشارت"نادية حلمى" إلى حدوث اجتماع ما بين "شينزو ابي" و"حزب الديمقراطي الليبرالي"، وأنه جرى الاتفاق على عدد من المحاور لهذه الزيارة، أولهم تهدئة التوترات في الشرق الأوسط ثم الاطمئنان على سلامة حركة الممرات الملاحية في منطقة الخليج العربي.



ولفتت"نادية حلمى" إلى ان زيارة رئيس الوزراء اليابانى للشرق الأوسط تستهدف السعودية والإمارات المتحدة وعمان خاصة مع تزايد التوترات الإقليمية بعد مقتل "قاسم سليماني".