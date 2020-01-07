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حوادث

بيت العائلة المصرية يقدم التهنئة للأقباط: شعب ملوي في رباط إلى يوم الدين

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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زار وفد بيت العائلة المصرية بملوى جنوب المنيا كنيسة ماري مرقس للأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد حيث استقبل الوفد الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين.

قال فضيلة الشيخ محمد صابر جمعة رئيس بيت العائلة المصرية بملوى، إن أهل وشعب ملوي في رباط إلى يوم الدين ولا يستطيع أحد أن يفرق بينهم على، فجميعًا خلقنا من آدم و حواء ولا فرق بينا على الإطلاق رغم أنف الحاقدين على مصر وعلى وحدتنا.

وأضاف الشيخ نصر محمد مقرر لجنة الخطاب الديني، أن المصريين مسيحيين ومسلمين نسيج وطني واحد يعملون من أجل الخير لمصر ووحدة شعبها وحماية أراضيها وسيادة قراراتها وحرية وكرامة أبنائها من أجل ترسيخ المزيد من قيم المحبة والإخاء بين أبناء الوطن جميعًا.

وتوجه الوفد إلى كنيسة العذراء الصاغة للأقباط الأرثوذكس ، ليستقبلهم القس مكسيموس راعي الكنيسة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ضم الوفد القس "أوغسطينوس إيليا" نائب بيت العائلة المصرية وطلعت محمد عبد المقصود مقرر لجنة الثقافة الأسرية ، وجمال فؤاد، و أحمد سمير والي ، محمد عبدالحفيظ عبدالرحمن، فتحي عبدالوهاب، علاء عرفان، وباقي أعضاء بيت العائلة المصرية. 
بيت العائلة المصرية يقدم التهنئة للأقباط: شعب ملوي في رباط إلى يوم الدين
بيت العائلة المصرية يقدم التهنئة للأقباط: شعب ملوي في رباط إلى يوم الدين
بيت العائلة المصرية يقدم التهنئة للأقباط: شعب ملوي في رباط إلى يوم الدين
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