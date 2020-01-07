بحوزته 2.5 مليون جنيه.. سقوط تاجر عملة في الجيزة.. وضبط 5036 قضية متنوعة في مجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

- رفض سداد مديونيته.. ضبط سيدة اختطفت نجل صاحب ورشة

- مخدرات ومعدات تصنيع.. الداخلية تحبط محاولة إنشاء مصنع حشيش بالمنوفية





تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص صاحب محل مصوغات ذهبية، كائن بمنطقة شارع المحطة بالجيزة ومقيم بذات العنوان، سبق اتهامه في 4 قضايا، بمزاولة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المتهم المذكور وضبطه حال مزاولة نشاطه غير المشروع بداخل المحل الخاص به، وبحوزته 2,480.000 مليون جنيه مصرى – وعملات أجنبية أخرى - وماكينة لعد النقود، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









كما شنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.





فقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1036 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.





وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1005 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).





وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3969 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.





وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية) عن ضبط (59) قضية متنوعة.





وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (3) قضايا متنوعة.





وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.





ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.









فيما تمكنت الأجهزة الامنية بقنا من ضبط إحدى السيدات بقنا لقيامها بـ اختطاف نجل أحد الأشخاص لإجباره على سداد مديونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.





تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بالاشتباه فى إحدى السيدات حال استقلالها لسيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة مركز شرطة الوقف وبرفقتها طفل يشتبه فى اختطافها.





على الفور انتقلت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بقنا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، وأمكن استيقاف السيارة بنقطة التفتيش الأمنية بدائرة مركز شرطة قنا، وبمناقشة السيدة المذكورة تبين أنها (لديها معلومات جنائية مسجلة - مقيمة بدائرة مركز شرطة الأقصر - لها محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا).





وبسؤالها قررت بسابقة تعرفها على أحد الأشخاص (مالك ورشة لإصلاح السيارات بدائرة مركز الوقف - مُقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، سبق اتهامه فى عدد 11 قضية "سلاح بدون ترخيص ضرب، سرقة تيار كهربائى، تبديد") وسابقة قيامها بإقراض مبلغ مالى قدره (21 ألف جنيه) ، ورفضه إعادة ذلك المبلغ لها، فتوجهت إلى الورشة الخاصة به وقامت بإصطحاب نجله طالب- 12 سنة، واستقلت السيارة متوجهة إلى محل إقامتها بدائرة مركز شرطة دشنا، لإجبار والده على إعادة المبلغ.





باستدعاء والد الطفل إتهم المذكورة بإختطاف نجله، وبمناقشة الطفل قرر بقيام المتهمة بإصطحابه من الورشة الخاصة بوالده عقب إيهامه أن ذلك بناءً على رغبة والده.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









وفى سياق متصل نجحت الأجهزة الأمنية فى توجيه ضربة أمنية قاصمة لتجار المخدرات حيث تم ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية لقيامهم بإعادة تصنيع وخلط مخدر الحشيش وبحوزتهم أكثر من 46 كيلو جرام من المواد المخدرة ومستلزمات الإنتاج والتصنيع.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى قيام أربعة أشخاص (مندوب مبيعات- 3 عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش، ورصد محاولتهم إعادة تدوير وتصنيع ذلك المخدر لإنتاج كميات كبيرة منه متخذين من دائرة مركز شرطة السادات مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهدافهم وضبطهم بمحل إقامتهم.





وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط (138) طربة من مخدر الحشيش وزنت (15,600) كيلو جرام و(16,200) كيلو جرام من بودرة مخدر الحشيش و (2) كيلو جرام من مخدر الحشيش المبشور و (1,700) كيلو جرام من قطع الحشيش المخدر و (1,700) كيلو جرام من عجينة مخدر الحشيش و (9,300) كيلو جرام من بودرة مخدر نبات البانجو و(1110) أقراص مؤثرة ومكبس هيدروليكى بمشتملاته و (30) أكلاشيه وإسطمبات تستخدم فى ختم مخدر الحشيش المصنع و (44) زجاجة من مستلزمات التصنيع و كمية من نبات المرمرية و أجهزة كهربائية (ماكينة تغليف، مفرمة كهربائية، فرن كهربائى) و كمية من أكياس التغليف و (2) ميزان و (4)سيارات و (3) أوان معدنية للعجن، منخل و مبلغ مالى و (10) هواتف محمولة.





بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وإستخدامهم للسيارات والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.



