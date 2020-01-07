كل سنة وأنتم طيبين.. وزير الداخلية مهنئا البابا تواضروس: التاريخ المصري سجل المواقف الوطنية للكنيسة المصرية.. نادي قضاة مجلس الدولة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

-سجن النساء بالقناطر يستقبل عددًا من رجال الدين المسيحى للاحتفال بعيد الميلاد

-وزير الداخلية مهنئا البابا تواضروس

-مدير أمن الغربية يحضر قداس كنيسة ماري جرجس بطنطا



استقبل ( سجن القناطر نساء) عددًا من رجال الدين المسيحى، وذلك لإقامة الصلوات، وتقديم بعض الهدايا للنزيلات المسيحيات ومشاركتهن بمناسبة الإحتفال بـ عيد الميلاد المجيد لعام 2020م.



يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإستمرارًا للتعاون البناء بين الوزارة ومختلف أجهزة الدولة، للمساهمة فى تفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.





كما تقدم نادى مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، بالتهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد .



وأعرب البهى، عن تمنياته أن يحمل العام جديد الخير والسلام للجميع ، وللوطن الغالي وأهله .



وأضاف:"حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه ، وداعيا المولي عز وجل ان يعم السلام والأمن والاستقرار جميع أرجاء المسكونة".



فيما قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



وأعرب وزير الداخلية عن خالص تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد مشيدًا بالدور الوطني المُشرف للكنيسة المصرية في نشر قيم التسامح بين كافة أبناء الوطن، مؤكدًا أن التاريخ المصرى يحفل بالعديد من الوقائع والأحداث التى سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية ورجالها، حيث كانت دائمًا فى مقدمة الصفوف لمواجهة كافة محاولات بث الفرقة بين أبناء الشعب المصري والنيل من وحدة النسيج الوطنى، التى استهدفت زعزعة أمن الوطن واستقراره.



من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالجهود المٌضنية التى يبذلها رجال الشرطة وتضحياتهم العظيمة فى مواجهة تحديات المرحلة الحالية، مؤكدًا على تكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية في أداء مهامها من أجل تحقيق الأمن والإستقرار بكافة ربوع الوطن.



وفى سياق متصل شهدت كنيسة مارب جرجس بطنطا بمحافظة الغربية تدشين حفل قداس تحت إشراف قداس الانبا بولا بمطرانية طنطا احتفالا بأعياد الميلاد وسط تشغيل الترانيم القبطية وسط تعزيزات أمنية مشددة فرضتها الأجهزة الأمنية لتأمين فعاليات الاحتفال السنوي.



وشارك في حضور القداس كل من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية والدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ولفيف من الشخصيات العامة لتقديم التهنئة للأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها .



كما وجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية برفع حالة الاستنفار الأمنى لتأمين محيط الكنيسة وتمشيطها من جميع الاتجاهات والتشديد فى عمليات التفتيش على المتوافدين لدخول الكنيسة.



كما عززت قوات الأمن من تواجدها فى محيط كنائس المحافظة تزامنا مع بدء توافد الأخوة الأقباط على الكنائس للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول كنيسة مارجرجس بشارع على مبارك بمدينة طنطا وتم تكثيف الإجراءات الأمنية فى الشوارع المحيطة بالكنيسة مع وضع أجهزة تفتيش إلكترونى ببوابة الكنيسة لتأمين الاحتفالات وصلاة عيد الميلاد.



ووضعت قوات الأمن حواجز حديدية فى محيط الكنائس بطنطا وحظر مرور السيارات نهائيا وتعزيز الخدمات الشرطية فى الميادين العامة وانتشرت الأقوال الأمنية والمدرعات وسيارات الانتشار السريع وكذلك تكثيف الخدمات المرورية على الطرق السريعة.