استراتيجيات متعددة لشيخ الأزهر لمناهضة العنف ضد الأطفال.. جرم الاعتداء عليهم.. وأطلق حملة «جنة» لمناهضة العنف ضدهم.. وكرم الموهوبين في مجلة «نور»

الإمام الأكبر يكلف بعمل ندوات تحت عنوان "حقوق الطفل في الإسلام"

الإمام الأكبر: حقوق الطفل في الإسلام متنوعة ومحمية بعقوبات شرعية

أطلق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استراتيجية متعددة الجوانب لمناهضة العنف ضد الأطفال، خاصة بعد حادثة الطفلة جنة.





بدأت الاستراتيجية ببيان لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يجرم فيه تعذيب الأطفال، وحملة "جنة" التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر لتعليم الآباء كيفية تلبية احتياجات أبنائهم النفسية والتعاطي مع مراحلهم العمرية المختلفة، وعدد من الندوات تحت عنوان "حقوق الطفل في الإسلام".

تكريم طلاب مجلة "نور"

وكرم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الطلاب والأطفال المشاركين بفعاليات مجلة "نور"، ضمن أنشطة جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.





وأبدى شيخ الأزهر إعجابه بأعمال الطلاب ومشاركاتهم الفنية والأدبية، وما قدموه من إبداعات ومواهب، مشيدا بالدور الذي تقوم به مجلة "نور" في نشر الوعي وغرس القيم والمفاهيم الصحيحة، مثل حب الوطن ورفض العنف والتطرف، خاصة في ظل انتشار الأعمال التي تهدم القيم وتدمر العقول وتزعزع استقرار المجتمع وتماسكه.







وقدم الإمام الأكبر هدايا تقديرية للأطفال المتميزين، مطالبا القائمين على المجلة بالاهتمام بتلك المواهب الصغيرة، والعمل على تنمية مواهبهم ومهاراتهم.





وقال شيخ الأزهر الشريف، إن حقوق الطفل في الإسلام متنوعة ومحمية بعقوبات شرعية رادعة، وتمثل هذه الحقوق مقصدا مقدسا من مقاصد الإسلام، ومبررا من مبررات الشرائع الإلهية، ومنها تقديم الأم المسيحية أو اليهودية في حضانة طفلها على الأب المسلم في حالة الانفصال أو الطلاق، وكذلك حق الطفل على أبيه في أن يختار له اسما حسنا لا يعرضه للسخرية والاستهزاء، أو يضطره إلى الانطواء أو التوحد.وأوضح الإمام الأكبر - في كلمة له في اليوم الثاني من مؤتمر قمة قادة الأديان تحت عنوان "تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي"، بالفاتيكان - أن دوافع تحمله مشقة السفر للمشاركة في هذا المؤتمر، هي المخاوف المرعبة تجاه الأطفال الذين باتوا يعانون الاضطراب الشديد، خاصة ممن هم دون الـ18، وهو ما ينذر بفجوة عميقة بينهم وبين الآباء والأمهات والقائمين على الأسر، سواء في التفكير والتوقعات، مشيرا إلى أنه لاحظ ميل الأطفال إلى العزلة واللامبالاة والكسل والخمول، وبوادر عنف وعداء محتمل، وغير ذلك مما ينذر بأمراض نفسية واجتماعية تتربص بأطفالنا، بسبب استحواذ الهواتف الذكية عليهم.وأضاف شيخ الأزهر أن تلك المخاطر كانت دائمًا ما تشغل حيزًا كبيرًا من تفكيره، وتفكير قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، خاصة عند إعدادهم وثيقة الأخوة الإنسانية وكان هذا بمثابة الدافع للتنبيه بهذه المشكلة في المبادئ الأساسية الواردة بهذه الوثيقة التاريخية.وأكد أن هذه المؤتمرات التي تناقش مستقبل الطفولة المحفوف بالمخاطر لا تعد ترفا أو مجرد كلمات تلقى في اجتماع، بل هي دعوة جدية للجميع بضرورة الإسراع بالتصدي والمواجهة، والبحث الجاد عن مخرج من هذه الأخطار المحدقة بأطفال اليوم، وذلك بعد ما بات واضحًا لممثلي الأديان ولكل ذي قلب وضمير أنَّ هذا التطور «الرَّقمي» قد سَرق من هذه الكيانات البشريَّة الضعيفة، براءتها وأحلامها، وأوشكت أن تتحول إلى «أرقاء» في أيدي الذين لا يؤمنون إلا بالأرض و بالمادة وحدها.وأفردت مجلة "نور" التابعة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بابًا جديدًا بعنوان "جنة"، في عددها الشهري بداية من شهر نوفمبر الجاري، في إطار استراتيجية شاملة وضعها الأزهر الشريف لمناهضة العنف ضد الأطفال.ويتضمن هذا الباب مجموعة من الرسائل التي أطلقتها حملة "جنة"، لتقديم أفضل الطرق لتهذيب الأطفال، والتوعية بحقوقهم النفسية والاجتماعية، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل مُعد نفسيًا وفكريًا، بشكل يضمن بناء أجيال سوية وواثقة وقادرة على التفكير السليم والإبداع والابتكار.وأعلن الأزهر الشريف تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة لتنمية الوعي لدى الناس، ودعم قدرات الشباب، ودعوتهم لتأهيل أنفسهم والحفاظ على فكرهم، في إطار تنفيذ توجهات الدولة ومؤسساتها بشأن تطوير الخدمات المرتبطة ببناء الإنسان وتعليمه وتثقيفه في ضوء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.