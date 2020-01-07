محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط بعيدهم: مصر بنسيجها الوطني قادرة على التحدي

قدم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، يرافقه هيثم الشيخ، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته مطرانية ماري جرجس بمدينة ميت غمر.





وبحسب بيان، رافق محافظ الدقهلية خلال الزيارة اللواء فاضل عمار،مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، اللواء حسام عبد الواحد ،مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، والعميد عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وقيادات الأزهر والأوقاف،والقيادات الشرطية والعسكرية والتنفيذية وعدد من أعضاء مجلس النواب.





وأكد محافظ الدقهلية أن المسلمين والمسيحيين فى مصر دائمًا يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأن اعيادنا واحدة تجمعنا جميعا، وأننا دائما كيان واحد لا يتجزأ ونعيش في ظل وطن واحد، تربطنا أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية منذ فجر التاريخ.





وذكر أن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب،ودعا المولى العلى القدير، أن يرعى أبناء مصر جميعًا مسيحيين ومسلمين، وأن يجمعنا معًا دائمًا ويوحد صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



