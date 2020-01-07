محافظ المنوفية ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأقباط في عيد الميلاد المجيد

قام اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد .



وشمل الوفد لفيفا من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد .



كما قام مدير أمن المنوفية بالتأكد من تواجد الخدمات الأمنية بشكل مكثف امام الكنائس والمنشآت الدينية لتأمين الاحتفالات لتسير بصورة طبيعية في جو يسوده الأمان .



واكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون علي وحدة نسيج الوطن المصري واننا جميعا مسلمين وأقباط شركاء في هذا الوطن الذي يجمعنا ونعيش جميعا فيه .