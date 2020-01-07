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محافظات

محافظ المنوفية ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأقباط في عيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:46 م
اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
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محمد امين
قام اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وشمل الوفد لفيفا من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد .

كما قام مدير أمن المنوفية بالتأكد من تواجد الخدمات الأمنية بشكل مكثف امام الكنائس والمنشآت الدينية لتأمين الاحتفالات لتسير بصورة طبيعية في جو يسوده الأمان .

واكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون علي وحدة نسيج الوطن المصري واننا جميعا مسلمين وأقباط شركاء في هذا الوطن الذي يجمعنا ونعيش جميعا فيه .
محافظ المنوفية ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأقباط في عيد الميلاد المجيد
محافظ المنوفية ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأقباط في عيد الميلاد المجيد
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