تجنبيها فورًا .. 5 أطعمة غير متوقعة خطر على الحوامل وتؤدي للإجهاض

يعد الحمل من أكثر الفترات حيوية وحساسية في حياة المرأة، ومن المهم جدًا أن تتبع النساء الحوامل نظامًا صحيا من أجل الحفاظ على صحتهن وصحة الجنين، كما يجب على الأمهات الحوامل الانتباه عن قرب إلى ما يأكلن والتأكد من تجنب الأطعمة والمشروبات الضارة، وأشار موقع " health line " إلى أكثر الأطعمة المضرة بصحة الحوامل، وتشمل :



- يمكن أن تتلوث الأسماك النيئة والمحار بالبكتيريا والطفيليات، ببعض هذه الطفيلات والتي تسبب آثارا صحية ضارة وتضر كل من الأم والطفل الذي لم يولد بعد.



- قد يتلوث البيض الخام بالسالمونيلا، مما قد يؤدي إلى المرض وزيادة خطر الولادة المبكرة أو الإملاص، لذلك يمكن استخدام البيض المبستر بدلًا من ذلك.



- يجب أن تحد النساء الحوامل من تناول الكافيين، لأن الكميات العالية من الكافيين أثناء الحمل يمكن أن تحد من نمو الجنين وتسبب انخفاض الوزن عند الولادة.



- يمكن أن تتلوث الفواكه والخضروات بالبكتيريا الضارة ، بما في ذلك التوكسوبلازما، لذلك من المهم شطف جميع الفواكه والخضروات جيدًا.



- تناول الأطعمة المصنعة أثناء الحمل يمكن أن يزيد من خطر زيادة الوزن الزائد ومرض السكري الحمل ومضاعفاته. هذا يمكن أن يكون لها آثار صحية طويلة الأجل لطفلك.