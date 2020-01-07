AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

قيادات مستقبل وطن يشاركون الأقباط عيدهم

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:03 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة بدوي / عبد الرحمن سرحان
هنأ النائب إيهاب العمدة، عضو مجلس النواب وأمين تنظيم القاهرة بحزب مستقبل وطن، والدكتور شريف أديب، واللواء لطفي عياد، والمهندس الطاهر عبد الحميد، وناصر حسن، الأقباط في مصر وخارجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد إيهاب العمدة أن تهنئة إخوتنا المسيحيين بمناسبة ذكرى ميلاد المسيح، واجب وطني تجاه كل المصريين، وأن الجميع شركاء في الوطن.

وقال إن تبادل التهاني بين أبناء الوطن الواحد في المناسبات الدينية خاصة من شأنه أن يقوي روح المودة والتآلف والترابط فيما بيننا، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى إشاعة مشاعر التآخي والتلاحم والوحدة الوطنية، حتى نترك للأجيال القادمة بناءً حضاريا إنسانيا أساسه الإيمان.

ودعا الدكتور شريف أديب المصريين إلى الارتقاء بتلك المشاعر الطيبة فيما بينهم إلى طاقة إيجابية موحدة وفعالة للنهوض بمصر، والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة.
Advertisements

ترشيحاتنا

أهم الأخبار | تأجيل دفن قاسم سليماني بعد سقوط 40 قتيلا .. الجيش الليبى يتقدم إلى ما بعد سرت

أول فيديو للحظة إطلاق سراح فادى الهاشم زوج نانسي عجرم | شاهد

الحكام يتراجعون عن تنظيم احتجاجية ضد مرتضى منصور

عاجل | بوتين يصل دمشق ويلتقي الأسد

الأنبا باخوميوس يبعث رسالة تأييد للرئيس السيسى بمناسبة عيد القيامة

موجز السوشيال ميديا | رسالة مؤثرة من كندة علوش لأصالة.. حلا شيحة تخطف الأنظار من إندونيسيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعزف لـ عمر خيرت وأم كلثوم.. شاهد| عمر مختار أصغر عازف بيانو كفيف

بعد فوزهما بـ2 مليون إسترليني بأيام.. زوجان في انتظار خبر سعيد

فتاة تستخدم صورها بحيلة غريبة لإنقاذ الحيوانات من الحرائق في أستراليا