قيادات مستقبل وطن يشاركون الأقباط عيدهم

هنأ النائب إيهاب العمدة، عضو مجلس النواب وأمين تنظيم القاهرة بحزب مستقبل وطن، والدكتور شريف أديب، واللواء لطفي عياد، والمهندس الطاهر عبد الحميد، وناصر حسن، الأقباط في مصر وخارجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وأكد إيهاب العمدة أن تهنئة إخوتنا المسيحيين بمناسبة ذكرى ميلاد المسيح، واجب وطني تجاه كل المصريين، وأن الجميع شركاء في الوطن.



وقال إن تبادل التهاني بين أبناء الوطن الواحد في المناسبات الدينية خاصة من شأنه أن يقوي روح المودة والتآلف والترابط فيما بيننا، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى إشاعة مشاعر التآخي والتلاحم والوحدة الوطنية، حتى نترك للأجيال القادمة بناءً حضاريا إنسانيا أساسه الإيمان.



ودعا الدكتور شريف أديب المصريين إلى الارتقاء بتلك المشاعر الطيبة فيما بينهم إلى طاقة إيجابية موحدة وفعالة للنهوض بمصر، والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة.