محافظ الفيوم يزور دير الأنبا إبرام لتقديم تهنئة عيد الميلاد المجيد

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن ما يحدث في مصر من إنجازات واستقرار ومشروعات تنموية عملاقة يعتبر "معجزة" يشهد لها الأجيال والتاريخ بفضل مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى معاهدة شعب الفيوم على عدم ادخار الجهد في خدمة المحافظة.



جاء ذلك خلال زيارة محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عادل الطحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، دير الأنبا آبرام بالعزب لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



قدم محافظ الفيوم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والإستقرار مشيرًا أن المسلمين والمسيحيين في مصر تجمعهم أواصر المحبة والإخوة منذ فجر التاريخ، وأنهم نسيج واحد يعيشون في وطن واحد، وجميعهم يدًا واحدة تبني البلاد وتدفع عجلة التنمية الى الأمام، معربًا عن كامل سعادته لدفء المشاعر بين المسلمين والأقباط في كافة المناسبات.



بحضور اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين الإسلامي من الأزهر الشريف والأوقاف، حيث كان في إستقبالهم نيافة الأنبا آبرام مطران الفيوم.

