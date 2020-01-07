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فن

أخبار الفن | الإفراج عن زوج نانسي عجرم.. سبب طلاق أصالة وطارق العريان

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:11 م
ِشيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

إدوارد لـ صدى البلد: مسلسل حواديت الشانزليزيه أخذ مجهودا كبيرا في التحضير
أعرب الفنان إدوارد عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي وصلت إليه عن مسلسل " حواديت الشانزلزيه" الذي يعرض على شاشة التلفزيون حاليا وحقق نجاحا جماهيريا.
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إليسا تهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد
هنأت الفنانة اللبنانية إليسا المصريين الأقباط بعيد الميلاد المجيد من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.
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بمناسبة فيلمه الجديد | أسما شريف منير توجه رسالة لـ محمد عادل إمام
نشرت الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير، عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برومو فيلم "لص بغداد" للفنان محمد عادل إمام.
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بعد طلاقها| رسالة دعم قوية من رضوى الشربيني لأصالة
حرصت المذيعة رضوى الشربيني على الوقوف بجانب النجمة أصالة بعد الإعلان خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان .
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الإفراج عن زوج نانسي عجرم | تفاصيل
أفادت تقارير لبنانية بأنه تم الإفراج اليوم، الثلاثاء، عن فادي الهاشم، زوج المطربة نانسي عجرم، بعد احتجازه لقتل سوري تسلل لمنزله ليلا وروع أسرته.
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رسالة مؤثرة من كندة علوش لـ أصالة بعد طلاقها من طارق العريان
وجهت الفنانة كندة علوش رسالة للمطربة اصالة بعد إعلان خبر انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان , من خلال خاصية STORY بحسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
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عزاء زوجة ابن نادية لطفي.. اليوم
يقام عزاء السيدة دينا أباظة حرم أحمد البشاري نجل الفنانة نادية لطفي اليوم الثلاثاء بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد فى 6 أكتوبر، عقب صلاة المغرب مباشرة .
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سبب طلاق أصالة وطارق العريان.. نسرين طافش تثير الجدل
تصدرت الفنانة نسرين طافش ، مؤشر البحث جوجل بعد تردد اسمها في أزمة طلاق أصالة من طارق العريان، وهو الطلاق الذي تم الإعلان عنه رسميا أمس من الزوجين المنفصلين عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
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بعد زفافها | غادة رجب تتصدر تريند جوجل
تصدرت الفنانة غادة رجب مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ساعات من زفافها الذي فاجأت به الجمهور أمس الاتنين.
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