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فن

محمد رمضان في الغردقة لحضور حفل الكاف

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:17 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
وصل الي مطار الغردقة ظهر اليوم الثلاثاء الفنان محمد رمضان وذلك للمشاركة في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتكريم نجوم القارة السمراء بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

حيث تنطلق مساء اليوم الثلاثاء حفل تكريم نجوم كرة القدم  باحد المنتجعات السياحية بمنطقة سهل حشيش بالغردقة.

وكان مطار الغردقة قد شهد استقبال اللاعب  السنغالي ساديو   ماني لاعب ليفربول ووصول رئيس الاتحادين الافريقي والدولي وعدد من نجوم كرة القدم.
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