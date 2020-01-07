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ثقافة

حفل توقيع كتاب سيرة أبو العربي الهلالى سلامة بثقافة بورسعيد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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طارق موسى
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الفنية والثقافية بفرع ثقافة بورسعيد فى إطار حفلات توقيع النشر الإقليمى بالفرع، أقيم بنادى أدب قصر ثقافة بورسعيد حفل توقيع كتاب "سيرة أبو العربي الهلالى سلامة"، تأليف عمر الحلوى.

يتضمن الكتاب أربع مسرحيات قصيرة هى حياة، وعم مرقص الجميل، وشمشمون الجبار فك الحمار، بجانب النص الرئيس سيرة أبو العربي الهلالى سلامة، فى ندوة أدارها الشاعر السيد منصور.

تحدث الأديب محمد خضير عن النصوص المسرحية بالكتاب واصفا إياها بالواقعية التى تستلهم التراث، كما أنها مسرحيات مونودراما وممثل واحد، يمتاز الكاتب من خلالها بالانتقال من حالة إلى أخرى بصورة سريعة تبرز إمكانيات الممثل لخبرة الكاتب بالعمل المسرحى، كممثل ومخرج، وذلك بحضور العديد من فنانى المسرح ببورسعيد منهم المخرج صلاح الدمرداش، حسين عز الدين، محمد الكتاتنى، محمد الشيخ، الذين تحدثوا عن المسيرة الإبداعية للكاتب فى مجال المسرح.
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