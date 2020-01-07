لـ حضور حفل الأفضل في أفريقيا.. طائرة خاصة لنقل عائلة كريستيانو رونالدو إلى الغردقة

أرسل رجل الأعمال كامل أبوعلي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، طائرة خاصة، لنقل عائلة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لحضور حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2019.





وكان من المقرر أن تصل عائلة رونالدو فجرا، ولكنهم تأخروا، وتم إرسال طائرة خاصة لنقلهم.





وينافس النجم المصري محمد صلاح زميله في ليفربول ساديو ماني الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بينما ينافس طارق حامد نجم الزمالك يوسف البلايلي لاعب الأهلي السعودي وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.



