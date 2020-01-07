رغم سوء الأحوال الجوية.. محافظ مطروح يبحث مطالب قرية النصر





وأوضح مدير تنمية القرية أنه سيتم إدراج إنشاء ٥ آبار مياه جديدة بالقرية، ودراسة إنشاء مزيد من الخزانات لتوفير المياه للأهالى، كذلك دراسة إنشاء ملعب خماسى أو مفتوح لشباب القرية.



كما قام محافظ مطروح بتسليم رئيس وعمدة القرية ٦٠٠كيلو جرام لحوم من وزارة الأوقاف و٥٥٠ بطانية من المحافظة لتوزيعها على الأهالي الأكثر احتياجا بقرية النصر والتجمعات التابعة.



بينما قدم أهالى القرية الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على زيارته الأولى للقرية مع شكر تلبية مطالبهم والاستماع والتواصل المباشر معهم لحل مشاكلهم.

زار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أهالى قرية النصر على بعد ٣٠ كيلو مترا غرب مدينة مرسي مطروح بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة ورؤساء القطاعات الخدمية المختلفة للوقوف على مطالب أهالي القرية التى تضم ١٢ تابعا والاستماع إليهم في إطار الحرص على التواصل المباشر معهم.حيث أكد محافظ مطروح أنه سيتم تلبية احتياجات ومطالب الأهالي مع وضع أولويات الخدمات العامة لصالح أكبر عدد من المواطنين.ووجه لشركة الكهرباء استكمال إدراج الكابلات الأرضية من منطقة وادى ماجد إلى القرية، مع دراسة إدراج مناطق المحافظة ضمن الكابلات الأرضية على مراحل.وأوضح مدير شركة الكهرباء أنه تم إدراج ١٥٠ عمودا لتجمع الشولحى مع إدراج أعمدة جديدة لباقي القرية وعمل صيانة للأسلاك الهوائية ودعمها بأسلاك كشافات جديدة كذلك تدعيم القرية بسيارة نقل مياه الشرب.