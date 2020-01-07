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وكيل صحة المنوفية يناقش التعاقد مع أطباء بالمعاش لسد عجز التخصصات

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:45 م
التعاقد مع أطباء
التعاقد مع أطباء
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محمد امين
ناقش الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، التعاقدات مع أطباء في سن المعاش بجميع التخصصات طبقًا للائحة المالية وذلك لسد العجز من الأطباء في المستشفيات؛ بحضور الدكتورة رشا محمود خضر ومديري المستشفيات ومديري الإدارات الفنية. 

وتم التأكيد على الالتزام بالحضور والانصراف على أساس مواعيد العمل الرسمية والتزام المديرين بتوزيع الأعمال على الأطباء لتحسين أداء العمل وعقد إجتماع شهري في كل مستشفى لمتابعة سير العمل به 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية على ضرورة عرض بيانات الأجهزة الطبية من المتبرعين على وزارة الصحة قبل تشغيلها وتكثيف المرور على الوحدات الصحية والمستشفيات والتحدث عن آخر نتائج وصلت إليها مديرية الصحة لمبادرة السمعيات ودعم صحة المرأة.

فيما أكدت الدكتورة رشا خضر وكيلة المديرية ضرورة وجود نائب إداري لمدير المستشفى ومناقشة مواقف المستشفيات من التعاقدات للأجهزة الحيوية والمصاعد الكهربائية وأجهزة التنفس الصناعي والكلي والحضانات وعمل حصر للأجهزة المعطلة وإرسال بياناتها للمديرية لاتخاذ اللازم.

وأوضحت أنه سيتم تقييم متطلبات كل مستشفى من أجهزة السلامة والصحة المهنية ومخاطبة وزارة المالية.

وأشار الدكتور عبد الباري مدير إدارة الطب العلاجي إلى ضرورة إرسال مديري المستشفيات بيانا باحتياجات المستشفيات من الأطباء المنتدبين ويتم التواصل مع المديرية وتحديد الأعداد المطلوبة بجميع التخصصات الطبية التي بها عجز.
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