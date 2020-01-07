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أخبار البلد

غدا.. قسم الصدر بقصر العيني يبحث الجديد حول مرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:24 م
ارتفاع ضغط الشريان
ارتفاع ضغط الشريان الرئوي
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آية التيجي
ينظم قسم أمراض الصدر بقصر العيني برئاسة الدكتور أيمن السيد سالم، ورشة علمية حول "ارتفاع ضغط الشريان الرئوي"، غدا الأربعاء، الساعة التاسعة والنصف صباحا، وذلك بالتعاون مع قسم القلب برئاسة الدكتور محمد محمود عبدالغني، وقسم الأمراض الروماتيزمية برئاسة الدكتور باسل كمال الزرقاني.

تفتتح فعاليات الورشة العلمية، الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة كلية الطب بقصر العيني.

وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن مناقشة مثل تلك الأمراض يرجع إلى خطورتها، مشيرا إلى أنهم سيناقشون الجديد حول ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، بما أنه يهدد حياة المصابين به.

وأكد أستاذ الصدر، أن المرض يحدث في الشريان الرئيسي الذي يغذي الرئتين والشرايين المتفرعة منه، وهو نتيجة العديد من الأمراض الروماتيزمية المناعية في الجسم، وأمراض الجهة اليسرى من القلب، وتليف نسيج الرئة.

وذكر الدكتور أيمن سالم، أن ارتفاع ضغط الشريان الرئوي يحدث بسبب الجلطات الرئوية المتكررة صغيرة الحجم جدا والتي تصل إلى أدق الشرايين بالرئتين؛ وينتج عنها انسداد جزئي لسريان الدم بالدورة الدموية الرئوية.

ونظرا لتعدد الأسباب حول هذا المرض، شدد الدكتور أيمن سالم، على ضرورة عمل فحوصات بالأشعة مثل أشعة موجات فوق الصوتية على القلب، وأشعة مقطعية عالية الوضوح على الصدر، وقد يحتاج المريض إلى قسطرة تشخيصية على الجهة اليمنى من القلب.

كما أكد الدكتور أيمن سالم، أن هناك أدوية حديثة لعلاج مرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي "الخطير" ومتواجدة حاليا في مصر.
غدا.. قسم الصدر بقصر العيني يبحث الجديد حول مرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي
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