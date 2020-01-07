أذكى طفل في العالم: فزت على 3000 مشارك في حل 300 مسألة في 8 دقائق.. فيديو

قال آدم ايمن، صاحب لقب أذكى طفل فى العالم، إنه بدأ فى تحسن مستواه فى الدراسة منذ عام 2012م، لافتًا إلى أن برنامج ima عبارة عن حساب ذكاء عقلى من خلال استخدام القدرات الخاصة في الحساب.





وأضاف آدم ايمن، خلال حديثه ببرنامج "انبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، أنه شارك فى بطولة ليحل 300 مسالة حسابية خلال 8 دقائق، مشيرًا إلى أن أكثر واحد يحل المسائل صحيحة فى تلك الفترة هو من يحصل على اللقب.





ومن ناحيتها قالت والدة آدم، إنها اكتشفت ميول طفلها الرياضية وللحساب منذ الصغر ، لذلك عملت على تنمية ذكائها من خلال إلحاقهم ببرامج تنمية المواهب المختلفة للأطفال، موضحة أنها ألحقته فى برامج تنمية ذكاء الأطفال منذ أن كان يبلغ من العمر 6 سنوات.





وتابعت أن البرنامج يتم التقديم له منذ أن يتم الطفل 5 سنوات، مؤكدة أن البرنامج ينمى مهارات الطفل الفكرية، مضيفة أن الالتحاق بالبرامج ليس لها مواصفات محددة للالتحاق بها.



