AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أذكى طفل في العالم: فزت على 3000 مشارك في حل 300 مسألة في 8 دقائق.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:45 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال آدم ايمن، صاحب لقب أذكى طفل فى العالم، إنه بدأ فى تحسن مستواه فى الدراسة منذ عام 2012م، لافتًا إلى أن برنامج ima عبارة عن حساب ذكاء عقلى من خلال استخدام القدرات الخاصة في الحساب.

وأضاف آدم ايمن، خلال حديثه ببرنامج "انبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، أنه شارك فى بطولة ليحل 300 مسالة حسابية خلال 8 دقائق، مشيرًا إلى أن أكثر واحد يحل المسائل صحيحة فى تلك الفترة هو من يحصل على اللقب.

ومن ناحيتها قالت والدة آدم، إنها اكتشفت ميول طفلها الرياضية وللحساب منذ الصغر ، لذلك عملت على تنمية ذكائها من خلال إلحاقهم ببرامج تنمية المواهب المختلفة للأطفال، موضحة أنها ألحقته فى برامج تنمية ذكاء الأطفال منذ أن كان يبلغ من العمر 6 سنوات.

وتابعت أن البرنامج يتم التقديم له منذ أن يتم الطفل 5 سنوات، مؤكدة أن البرنامج ينمى مهارات الطفل الفكرية، مضيفة أن الالتحاق بالبرامج ليس لها مواصفات محددة للالتحاق بها.

وحصد الطفل المصري آدم أيمن وجيه لقب "أذكى طفل في العالم"، بعد الفوز في المسابقة العالمية التي أقيمت في ماليزيا، منذ عدة أيام، ليفوز على 3000 طفل من مختلف دول العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مفيش استئصال تاني| علاجات جديدة للقضاء على أورام الثدي دون كيماوي.. فيديو

فتاة تستخدم صورها بحيلة غريبة لإنقاذ الحيوانات من الحرائق في أستراليا

ضبط أخطر تشكيل عصابي متهم في 27 قضية سرقة دراجات نارية بالمنيا

أخبار الفن | الإفراج عن زوج نانسي عجرم.. سبب طلاق أصالة وطارق العريان

هل يحضر صلاح | تغريدة جديدة من ليفربول قبل ساعات من حفل أفضل لاعب أفريقي

انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إهمال أم يودي بحياة طفلها الرضيع.. تركته في البرد القارس 5 ساعات

فرحا باغتياله.. إيرانيات يرقصن على جثة قاسم سليماني.. شاهد

يعزف لـ عمر خيرت وأم كلثوم.. شاهد| عمر مختار أصغر عازف بيانو كفيف