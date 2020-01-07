AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الكأس ورامبو ورمضان ومحجوب مرشحون لخلافة سارى فى الرجاء

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:27 م
الرجاء المطروحي -
الرجاء المطروحي - ارشيفية
Advertisements
كتب إسلام عوده
تبحث إدارة نادي الرجاء المطروحي عن مدير فني جديد لقيادة الفريق خلفا لأحمد سارى الذى رحل عن تدريب الفريق مساء أمس.

وعلم صدى البلد أن ترشيحات إدارة الرجاء تدور ما بين أحمد الكأس، نبيل محمود، رمضان السيد، طارق محجوب وجميعهم لديهم خبرة الدورى الممتاز ب وأغلبهم على دراية بمجموعة بحرى التى تضم الفريق المطروحى.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة الرجاء بقيادة سعد أبو صندوق عن اختيار المدير الفنى الجديد خلال الساعات القادمة.

وكان رضا ابو اليزيد مدرب الفريق قاد تدريب الفريق اليوم لحين الاستقرار على المدير الفني الجديد.

ويحتل الفريق المطروحى المركز الخامس في مجموعة بحرى برصيد ١٦ نقطة.
Advertisements

ترشيحاتنا

فتاة تستخدم صورها بحيلة غريبة لإنقاذ الحيوانات من الحرائق في أستراليا

هجوم انتقامي.. تحذير أمريكي يكشف مكان ضربة إيران القادمة

أسباب وقف المعاش في قانون المعاشات الجديد

مرتضى منصور يقيم حفلا لـ تكريم طارق حامد

ميدو يدعم طارق حامد من قلب البحر الأحمر.. فيديو

انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعزف لـ عمر خيرت وأم كلثوم.. شاهد| عمر مختار أصغر عازف بيانو كفيف

بعد فوزهما بـ2 مليون إسترليني بأيام.. زوجان في انتظار خبر سعيد

فتاة تستخدم صورها بحيلة غريبة لإنقاذ الحيوانات من الحرائق في أستراليا