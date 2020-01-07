الكأس ورامبو ورمضان ومحجوب مرشحون لخلافة سارى فى الرجاء

تبحث إدارة نادي الرجاء المطروحي عن مدير فني جديد لقيادة الفريق خلفا لأحمد سارى الذى رحل عن تدريب الفريق مساء أمس.



وعلم صدى البلد أن ترشيحات إدارة الرجاء تدور ما بين أحمد الكأس، نبيل محمود، رمضان السيد، طارق محجوب وجميعهم لديهم خبرة الدورى الممتاز ب وأغلبهم على دراية بمجموعة بحرى التى تضم الفريق المطروحى.



ومن المنتظر أن تعلن إدارة الرجاء بقيادة سعد أبو صندوق عن اختيار المدير الفنى الجديد خلال الساعات القادمة.



وكان رضا ابو اليزيد مدرب الفريق قاد تدريب الفريق اليوم لحين الاستقرار على المدير الفني الجديد.



ويحتل الفريق المطروحى المركز الخامس في مجموعة بحرى برصيد ١٦ نقطة.