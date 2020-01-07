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رياضة

الدوري المصري .. الجونة يسقط في فخ التعادل أمام أسوان

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:42 م
الجونة - أرشيفية
الجونة - أرشيفية
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عبدالله هشام
تعادل فريق أسوان أمام منافسه الجونة بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف فريق أسوان في الدقيقة 13 من ضربة جزاء سجلها محمد الصباحي، واحتسبت ركلة الجزاء بعد تدخل قوي من ليلة لاعب الجونة على مهاجم أسوان.

وفي الشوط الثاني نجح فريق الجونة في إدراك هدف التعادل من ضربة جزاء سجلها أحمد حمدي في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يحتل فريق أسوان يحتل المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الجونة المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.
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