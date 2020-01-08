هل استخدام الكحوليات في التعقيم والعمليات الجراحية حلال أم حرام ؟

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول: "هل استخدام الكحوليات في التعقيم والعمليات الجراحية حلالٌ أم حرام"؟.





أجابت الدار في فتوى لها ، أنه يجوز شرعًا استخدام الكحول في مواد التعقيم والعمليات الجراحية وغيرها من المنتجات ذات الاستخدامات النافعة؛ لأن الأصل في الأعيان الطهارة، والكحول بمجرده ليس خمرًا فلا يكون نجسًا، وإنما حرُم تناوله للضرر؛ فهو مادة سامة وليس من شأنها أن تُشرب في الأحوال العادية بقصد الإسكار، ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا، كما لا يلزم من كونه هو العنصرَ المسبب للإسكار في الخمر أن يكون نجسًا أو حرامًا عند انفراده في سائل آخر غير الخمر؛ لأنه لا يلزم من نجاسةِ مُركَّبٍ نجاسةُ عناصره.





كما ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق من سائل يقول" حكم استخدام الكحوليات في التعقيم والعمليات الجراحية".





أجاب "جمعة" أنه يجوز شرعًا استخدام الكحول في مواد التعقيم والعمليات الجراحية وغيرها من المنتجات ذات الاستخدامات النافعة؛ لأن الأصل في الأعيان الطهارة، والكحول بمجرده ليس خمرًا فلا يكون نجسًا، وإنما حرُم تناوله للضرر؛ فهو مادة سامة وليس من شأنها أن تُشرب في الأحوال العادية بقصد الإسكار.



